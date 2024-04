Ospedale San Martino, da lunedì 8 aprile via ai lavori per la sostituzione della Tac del PS

Genova. L’Ospedale Policlinico San Martino informa che a partire da lunedì 8 aprile 2024 avranno inizio i lavori per la sostituzione della TAC al piano terra del Pronto Soccorso, finanziata con fondi PNRR.

Per tutta la durata dei lavori, la cui conclusione è prevista per la fine del mese di giugno, “verrà fatto il possibile per non arrecare eccessivo disturbo, scusandoci sin d’ora con pazienti e visitatori per l’inevitabile disagio acustico” spiegano i vertici dell’ospedale in una nota.

Si segnala inoltre che, nell’arco temporale indicato, il Policlinico ha messo in campo misure compensative, al fine di garantire sempre tutte le attività radiologiche del Pronto Soccorso.