A Genova la Coppa del Mondo di Orienteering: 300 “esploratori” attesi in città

Genova. Oltre 300 partecipanti in rappresentanza di 29 team, appassionati provenienti da ogni parte del globo per cimentarsi in una disciplina sempre più popolare: l’orienteering. Dal 27 maggio al 2 giugno Genova la tappa italiana della Orienteering World Cup 2024, la Coppa del Mondo 2024 di Orienteering, che si svolgerà tra Voltri e Nervi.

L’orienteering è una disciplina nata nei Paesi Scandinavi, e ha come obiettivo quello di completare nel minor tempo possibile un percorso definito utilizzando solo di bussola e cartina. La tappa genovese della Coppa del Mondo è organizzata dal Comitato Genova 2026 Asd, sarà trasmessa da SVT (Svezia), YLE (Finlandia), CzTV (Repubblica Ceca) e Tv8 Mont Blanc (Francia), raggiungendo un pubblico previsto di circa 3,5 milioni di spettatori, oltre alle trasmissioni disponibili su IOF TV, la televisione dell’International Orienteering Federation.

La Orienteering World Cup 2024 è l’evento più atteso dell’anno da un movimento sportivo che in Italia conta più di 10.000 praticanti (160 società affiliate alla FISO) e oltre 300.000 nel mondo, per un circuito che ogni anno organizza la World Orienteering Week, che si svolge in 63 nazioni con 100.952 partecipanti, oltre agli eventi più importanti, ovvero i campionati mondiali, che a Genova arriveranno nel 2026, gli Europei e le gare di Coppa del Mondo, oltre a quelle inserite nei calendari Nazionali.

Tanti gli eventi collaterali previsti dagli organizzatori che Gianluca Carbone, event manager della tappa italiana, ha illustrato in mattinata alla presenza di Henrik Eliasson (Svezia) C.E.O. della Federazione Internazionale (I.O.F.), Sergio Anesi – Presidente F.I.S.O. ed Elis Angeli – Orienteering Folgore Pisa, atleta della Nazionale Italiana.

“La Coppa del Mondo di Orienteering rappresenta una grande opportunità di promozione per la nostra città nell’anno in cui è Capitale Europea dello Sport – ha detto Alessandra Bianchi, assessora allo Sport e Turismo del Comune di Genova – Tutti i partecipanti potranno scoprire le bellezze della nostra Genova sfidandosi lungo un percorso davvero suggestivo, da levante a ponente, immersi tra storia, arte e cultura e, sono sicura, rimanendo incantati dai nostri paesaggi mozzafiato. Opportunità che avranno anche tutte le persone sintonizzate davanti alla TV grazie alla ribalta televisiva ottenuta da questo movimento che a Genova tornerà tra 2 anni per i Mondiali Master: una disciplina in continua espansione e pronta ancora una volta a coniugare perfettamente il binomio sport e turismo, una delle direttrici alla base del nostro progetto come Capitale Europea dello Sport».

“L’Orienteering permette di valorizzare il territorio ligure in modo originale, avvicinando alla pratica sportiva cittadini di tutte le età e abilità – aggiunge Simona Ferro, assessora allo Sport di Regione Liguria – Se è vero, infatti, che la Coppa del Mondo vedrà protagonisti gli atleti più forti in questa specialità, dobbiamo considerare che un evento del genere permetterà di diffondere sempre di più questo sport tra l’intera popolazione, promuovendo così l’attività fisica all’aria aperta e a impatto zero. Grazie a discipline come l’Orienteering potremo raggiungere gli importanti e ambiziosi obiettivi legati alla nomina della Liguria a Regione Europea dello Sport nel 2025, anno in cui saranno presentate attività, iniziative e campagne per rendere il nostro territorio sempre più a misura di sportivo”.

Alla presentazione dell’evento sono intervenuti anche il vicepresidente del Consiglio Regionale, il presidente di Coni Liguria Antonio Micillo, la responsabile di Sport e Salute Liguria Michela Carfagna e gli assessori allo Sport dei Municipi VII Ponente e IX Levante della città, che saranno più direttamente coinvolti nella manifestazione di giugno 2024.

La squadra del Comitato Genova 2026 Asd, appositamente costituito per l’organizzazione della Orienteering World Cup 2024 e in vista dei Mondiali del 2026, sarà coordinato dalla genovese Asd Amatori, che ha a sua volta coinvolto i migliori esperti nazionali già dai recenti campionati italiani. Dal punto di vista organizzativo e della comunicazione, rilevante l’assistenza del CSI Genova anche grazie al centro polisportivo outdoor Altum Park di San Desiderio, dove l’Orienteering è disciplina sportivo-ambientale insegnata e praticata ormai da anni e dove proprio la Nazionale Italiana farà base durante tutto il periodo delle gare.