Omicidio Alice Scagni, confermata in appello la condanna per il fratello Alberto

Genova. La Corte d’appello di Genova ha confermato la condanna per Alberto Scagni, il 42enne che la sera del 1 maggio del 2022 uccise a coltellate la sorella Alice sotto la sua abitazione di via Fabrizi, a Quinto. In primo grado Scagni era stato condannato a 24 anni e 6 mesi di carcere.

Il procuratore generale Ezio Castaldi aveva chiesto l’ergastolo sostenendo che Scagni è totalmente capace di intendere e di volere, come sostenuto dal consulente tecnico dell’accusa e inoltre avrebbe agito con crudeltà.

“Ergastolo – aveva detto il pg – e’ una parola terribile ma bisogna anche tenere presente che in un caso come questo dobbiamo puntare alla rieducazione dell’imputato. E il codice di procedura penale di fatto permette di evitare il carcere a vita come noi lo intendiamo nella parola ergastolo. Ci sono sconti di pena, permessi e libere uscite in caso di buona condotta del detenuto. Giusto che sia Scagni a iniziare così un cammino di rieducazione”.

Il processo d’appello arriva pochi giorni dopo l’archiviazione del procedimento sui poliziotti del 112 e sulla dottoressa del centro di salute mentale che raccolsero gli allarmi dei genitori di vittima e assassino e il sostituto procuratore generale ha anche parlato di questo durante la requisitoria: “I genitori – ha detto – hanno cercato di dare la colpa della morte ai poliziotti ma c’è stato pieno proscioglimento. Un conto è quello che lo Stato può fare, un conto è quello che un poliziotto singolo può fare. E’ chiaro che se avessimo decine e decine di auto della polizia saremmo andati sul posto. Qui nessuno pensava che Scagni poteva arrivare a questi eccessi. Neppure la vittima stessa che ha tranquillizzato lo stesso marito dicendo che sarebbe scesa a parlare con il fratello”.

Oggi Scagni, detenuto nel carcere di Torino dopo il pestaggio avvenuto in quello di Sanremo, era presente in aula. A difenderlo l’avvocato Alberto Caselli Lapeschi che insieme al collega Mirko Bettoli aveva invece sostenuto che il suo assistito ha bisogno di essere curato, che non ha premeditato il delitto e ha chiesto il rito abbreviato sperando in una riduzione di pena rispetto alla sentenza di primo grado.

“Siamo moderatamente soddisfatti – ha detto il legale di Scagni dopo la sentenza – perché per noi era soprattutto importante che non venisse accolta la tesi dell’accusa”.

La Corte d’assise d’appello depositerà le motivazioni della sentenza fra 30 giorni.