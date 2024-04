Oltre 600 vip alla cena per sostenere Toti. E il governatore non esclude il ritorno in Forza Italia

Genova. Saranno oltre 600 i partecipanti alla cena di finanziamento del comitato Toti Liguria, appuntamento ormai tradizionale che riunisce a Villa Lo Zerbino il gotha del mondo imprenditoriale (e non solo) a sostegno del governatore. Appuntamento giovedì sera nell’esclusiva location genovese dove si mangerà per 450 euro a testa nonostante all’orizzonte non ci siano scadenze elettorali imminenti alle quali prepararsi.

A rivelare i numeri è stato il presidente Giovanni Toti oggi a margine del consiglio regionale: “È un successo al di là delle nostre stesse aspettative. Supereremo le 600 persone, saremo costretti a chiudere le partecipazioni oggi perché così tanti non ne avevamo mai avuti, neppure negli anni più caldi della contesa elettorale”Credo sia un riconoscimento da parte del mondo delle imprese, delle categorie e delle professioni che la Liguria sta andando fortissimo come mai è andata nella sua storia, che ha trovato un modello di sviluppo coerente con le esigenze dell’economia e delle imprese”.

“La partecipazione a questa cena da parte di tanti soggetti – rimarca il presidente ligure – conferma anche il fatto che questa regione non vuole tornare indietro: vuole andare avanti su questa strada, non vuole consegnarsi né a un Pd sempre più schleinizzato, un po’ succube della decrescita grillina e del moralismo sansiano, non vuole tornare ai manifesti degli yacht coi ricchi che piangono, non vuole tornare a un’economia che non è quella che abbiamo costruito in questi anni”.

Insomma, le regionali del 2025 sono ancora lontane, ma il centrodestra a traino Toti inizia a mettere fieno in cascina. Anche se non tutto è già scritto: sul terzo mandato pesano al momento l’ostilità di Giorgia Meloni e l’esito di un eventuale contenzioso giuridico con lo Stato, motivi per cui alcuni insider ritengono che il governatore – che ha sempre usato una certa cautela parlando delle proprie scelte future – possa essere indotto a valutare un passo indietro, magari in favore della fedelissima Ilaria Cavo.

C’è poi un’altra suggestione, sempre più concreta: il mondo arancione totiano, dopo aver tentato di conquistarsi uno spazio politico autonomo, potrebbe confluire nuovamente verso Forza Italia. A farlo immaginare è l’accordo imminente tra gli azzurri e Noi Moderati per le elezioni europee, ma anche l’appello di Claudio Scajola ad Antonio Tajani perché apra le porte ai movimenti civici.

Anche Toti potrebbe tornare a casa? Il presidente scherza ma non lo esclude: “Come diceva Keynes, nelle previsioni a lungo termine saremmo tutti morti – scherza il presidente -. A brevissimo termine faccio il governatore della Regione, a medio termine ne discuteremo quando sarà il momento, non certo in piena campagna elettorale, quando tutto viene orientato legittimamente alla raccolta del consenso, non alla progettualità per il futuro”. E su Scajola: “Tutto quello che porta il mondo dei popolari, liberali e riformisti, che hanno una medesima origine e una medesima visione di Europa e Italia, ad annusarsi se non a unirsi non può che essere visto positivamente da un moderato come me. Claudio Scajola resta saldamente un sindaco civico, ma evidentemente ha una propensione che è quella: non ci trova nulla di particolarmente stravagante, anzi, penso che sia giusto”.

Tutto in alto mare sul fronte delle opposizioni. Nel Pd è scoppiato il caso Andrea Orlando: l’ex ministro potrebbe essere schierato come candidato già alle europee, ma il segretario ligure Davide Natale lo ha invocato espressamente per le regionali. Spetterà adesso a Elly Schlein dipanare la matassa. Gli interrogativi sul candidato si intrecciano su quelli che riguardano la geometria del campo: dopo la vittoria in Sardegna gli animi sembravano orientati verso una replica del modello giallorosso nel 2025, ma ora gli screzi in Puglia (e la fuga in avanti dei dem su Orlando) potrebbero cambiare le carte in tavola. L’impressione, insomma, è che molta acqua debba ancora passare sotto i ponti.