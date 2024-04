“Ogni contrada è patria del ribelle”, Valpolcevera Antifascista in corteo per la memoria della Liberazione

Genova. Torna in Valpolcevera la grande manifestazione popolare per celebrare e attualizzare la Festa della Liberazione del 25 aprile, con un corteo si snoderà per le vie della grande vallata genovese tra colori, musica, festa e riflessione sui temi che attraversano oggi i territori di questa parte di città.

L’evento è previsto per sabato 20 aprile, con partenza da piazza Masnata alle ore 15 ed è stato organizzato dalla rete di attivisti “Valpolcevera Antifascista”, che vede tra i suoi ranghi associazioni, circolo e singoli che da anni portano avanti istanze di una “nuova Resistenza” contro le logiche si sfruttamento dei territori: tra questi i circoli Arci Barabini di Trasta, Perugini di Certosa, Casa del Popolo di Isoverde, Casa dei popolo Martina Rossi, Agenzia dei diritti di Sampierdarena, Osa, Genova Antifascista, Circolo Prc Gramschi, Chico Mendes.

“Il 25 aprile non è una semplice giornata di memoria e ciò che accade nel mondo ci spinge a stringerci ancora più forte intorno a questa ricorrenza, specialmente nel nostro territorio deindustrializzato, lasciato alla deriva, ridotto a retroporto e destinato alla trasformazione in base logistica. Il disgregarsi dei tessuti sociali, la costante negazione dei diritti, l’impoverimento di larghi strati della popolazione e l’assenza di una alternativa politica al passo con i tempi drammatici sono il perfetto terreno fertile per il nascere di nuovi autoritarismi e fascismi – si legge nel volantino social diffuso in questi giorni – Come realtà attive in Valpolcevera, diverse ma unite nei valori dell’antifascismo, vogliamo sottolineare i molteplici aspetti della parola Resistenza, che non può essere ridotta a un solo significato, ma aggiornata alle lotte attuali: Resistenza alle trasformazioni territoriali che stanno portando la Valpolcevera a essere un territorio asservito alle merci e non più alle persone. Resistenza all’impoverimento di servizi che aumentano il divario tra centro e periferie e l’inarrestabile taglio alla sanità e al trasporto pubblico. Resistenza alle continue chiusure degli spazi sociali che costituiscono i centri nevralgici del tessuto sociale dei nostri quartieri. Resistenza come quella di chi studia nelle nostre scuole in protesta contro un sistema scolastico sempre più improntato a creare lavoratori precari da sfruttare fin da subito e a cui impartire concetti ben precisi piuttosto che formare persone dotate di un pensiero critico”.

Ma non solo: “Resistenza al traffico di armi che alimenta guerre mosse da interessi economici che portano benefici sempre ai più ricchi e sottraggono risorse indistintamente ai lavoratori e ai più poveri del mondo. Resistenza come quella del popolo palestinese che da anni contrasta l’occupazione illegale dei propri territori e il regime di apartheid sotto la perenne minaccia di genocidio da parte dell’esercito israeliano sostenuto dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti”.

“Riteniamo – conclude il manifesto – che anche nel 2024 si debba far convergere le tematiche e le lotte che interessano i nostri quartieri in un momento di unità di festa e di rivendicazione perché il 25 aprile sia veramente un momento di Liberazione”.