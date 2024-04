Occupazioni studentesche, M5s: “Ascoltare i giovani è dovere delle politica, noi ci siamo”

Genova. “Dopo il Fermi, il Klee, il Ruffini e il Colombo, con il Pertini oggi siamo alla quinta occupazione a Genova da marzo: l’esecutivo nazionale e locale ne prenda atto e colga finalmente l’occasione per ascoltare i giovani come meritano”.

Lo dichiara il coordinatore provinciale del M5S Genova Stefano Giordano con il deputato pentastellato Roberto Traversi.

“Con il massimo rispetto. I temi portati davanti ai cancelli delle scuole di tutto il paese sono anche le nostre e ne va da sé che sosteniamo le battaglie degli studenti: pace; stop ai genocidi e all’invio di armi; più inclusione e confronto civile senza manganelli; e no alla scuola intesa come aziend. Come M5S, auspichiamo che il Governo sappia leggere il disagio e accolga le istanze delle generazioni in movimento che guardano al futuro con speranza. Pace, sostenibilità ambientale, opportunità, libertà di espressione sono indispensabili per garantire ai giovani di oggi-adulti di domani un futuro giusto per tutti”.