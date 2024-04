Nuovo parco della Foce, Bucci: “Pronto entro fine 2024” ma per gli alberi si potrebbe dover aspettare

Genova. Non più ottobre 2024, ma comunque entro la fine dell’anno. Leggermente spostata in avanti rispetto al previsto la scadenza per l’inaugurazione del futuro, nuovo, parco urbano di piazzale Kennedy, alla Foce, voluto dall’architetto Renzo Piano nell’ambito del progetto Waterfront Levante.

A parlare di lavori conclusi entro la fine del 2024 è il sindaco di Genova Marco Bucci, a margine della presentazione di Euroflora 2025, che sarà in parte ospitata dentro la ex fiera di Genova e in parte nel nuovo spazio cittadino.

Bucci ha parlato di “300 posti auto interrati sotto 5000 alberi“. Il progetto approvato fino a oggi, in realtà, è basato su altri numeri: ad oggi è previsto un grande parco lineare da 20mila metri quadrati, con 350 alberi disposti su due rettangoli e un ampio boulevard centrale, e 230 posti auto interrati. Tuttavia potrebbero esserci novità: il raggruppamento temporaneo di imprese costituito dai consorzi Csi e Cmci, che si è aggiudicato i lavori per 27,5 milioni di euro (fondi Pnrr destinati in origine alla copertura di lungomare Canepa e dirottati dall’amministrazione) dovrà redigere la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base di uno studio di fattibilità reso noto da Tursi in sede di gara.

I lavori propedeutici alla realizzazione del parco sono iniziati nel luglio scorso – se ne sono accorti i frequentatori della passeggiata e della pista ciclabile, in parte sacrificate in corso Marconi – e saranno quindi ultimati nei prossimi mesi. Nel corso delle ultime settimane è iniziata la posa dei teloni plastici nell’area dell’ex piazzale Kennedy per impermeabilizzare il nuovo parcheggio sotterraneo. C’è però un’incognita proprio per quanto riguarda la vegetazione.

“Il nuovo parco della Foce sarà pronto entro la fine dell’anno in maniera tale da avere a disposizione tre mesi e mezzo abbondanti forse quattro di attività per poter organizzarvi una parte di Euroflora 2025 – spiega ancora Bucci – dobbiamo ancora decidere se conviene piantare gli alberi prima o dopo la manifestazione, perché c’è un problema legato al ciclo di vita degli alberi, non possiamo piantarli nella stagione sbagliata”.

“Sarà una grande vantaggio per Genova perché avremo 1.000 parcheggi in più per chi viene a vedere l’area del waterfront”, sottolinea, riferendosi anche ai 700 futuri posti auto sotto al Palasport.