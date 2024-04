Nuova diga, in costruzione il primo cassone: a maggio prevista la posa davanti la Lanterna

Genova. Il primo cassone della Nuova diga foranea di Genova sta prendendo forma nell’impianto di prefabbricazione “Dario” installato nello specchio acqueo antistante la piattaforma multipurpose del bacino di Vado Ligure. A darne notizia l’Autorità di sistema portuale di Genova e Savona.

“Nel puntuale rispetto del cronoprogramma, come annunciato nel mese di marzo, sono state consegnate le aree di cantiere e conseguentemente avviate le prime attività, tra le quali l’approvvigionamento dei ferri di armatura dei cassoni cellulari in cemento – si legge nella nota – Il primo getto di calcestruzzo è stato avviato in questa settimana e proseguirà senza sosta fino al completamento del primo cassone che, insieme ai successivi in produzione a ciclo continuo, andrà a realizzare la prima dorsale della Nuova diga che si trova all’incirca di fronte alla Lanterna di Genova“.

In parallelo, sempre nel cantiere di Vado, proseguono sulla testata della piattaforma i lavori per l’installazione delle gru a servizio del secondo impianto galleggiante di prefabbricazione dei cassoni, uno speciale mezzo nautico denominato Tronds Barge 33, dotato di caratteristiche necessarie a sostenere l’allestimento delle attrezzature per la produzione dei cassoni di più grande dimensione.

“Prossima milestone da traguardare nel mese di maggio sarà la posa di questo primo cassone – conclude la nota – una volta ultimato presso l’impianto di Vado Ligure verrà messo in galleggiamento con una complessa serie di operazioni ed infine trasportato via mare fino al porto di Genova, dove sarà affondato nella sua sede definitiva, al di sopra dello scanno di imbasamento realizzato sulle colonne di ghiaia”.