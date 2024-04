Genova. Dureranno ancora più di un mese i lavori per il primo lotto della riqualificazione di via Oberdan, nel centro di Nervi. L’attuale assetto della viabilità, con chiusura del tratto interessato dal cantiere e il senso unico alternato in viale Franchini che ha causato qualche disagio al traffico negli ultimi tempi, rimarrà in vigore fino al 10 maggio, come prevede la nuova ordinanza del Comune. Nel frattempo Tursi ha confermato i finanziamenti per il secondo lotto, quello a ponente di viale Franchini.

La proroga, si legge nel documento di Tursi, è stata chiesta per le “avverse condizioni meteo” che hanno rallentato i lavori. Secondo gli aggiornamenti forniti pochi giorni fa da Federico Bogliolo, presidente del Municipio Levante, è quasi concluso il posizionamento delle canalette di deflusso delle acque che segnerà il punto di raccordo con la nuova pavimentazione. Terminata la posa delle nuove tubature e la realizzazione delle nuove caditoie. La nuova copertura verrà messa a fine lavori tra fine primavera e inizio estate.

Il progetto è stato redatto dai tecnici di Aster e dà seguito al processo iniziato negli anni scorsi con l’ampliamento dei marciapiedi e la creazione di nuovi spazi di aggregazione. Verrà mantenuta la pavimentazione delle banchine in cubetti di porfido, mentre la sede carrabile sarà in bitume albino di tipo trasbit, già usato ad esempio nelle strade di pregio del centro, e in alcuni tratti verrà portata allo stesso livello del marciapiede.

guarda tutte le foto 13



Nervi, iniziati i lavori di riqualificazione in via Oberdan: rivoluzione per il traffico

Le aree pedonali verranno ulteriormente ampliate dove possibile. Non mancherà il nuovo verde: negli slarghi e lungo i marciapiedi – dove le dimensioni lo consentono – saranno inseriti alberi di agrumi, già presenti in zona e tipici del contesto. Gli arredi urbani comprenderanno dissuasori cubici con funzione di sedute (che eviteranno la sosta selvaggia), panchine a ponte in pietra a effetto granito, sedute in ferro e legno e rastrelliere per biciclette in acciaio.

Intanto, con una delibera di giunta, è stato approvato un finanziamento di 600mila euro per la realizzazione del secondo lotto che include il tratto di via Oberdan compreso tra via alla Chiesa Plebana e viale Franchini. Soldi che verranno reperiti, come pure i 500mila euro del primo lotto, attraverso la contrazione di un mutuo.

Un terzo lotto di lavori, che varrà un altro milione di euro, è previsto poi per il segmento a ponente fino a via del Commercio, quello al di fuori della Ztl. Anche qui la pavimentazione stradale verrà rifatta in conglomerato bituminoso e i marciapiedi saranno ampliati dove necessario, sempre con pavimentazione in cubetti di porfido. Solo nel tratto davanti a piazza Duca degli Abruzzi la sezione stradale verrà portata a raso per dare maggiore risalto allo spazio pedonale, con le stesse modalità previste nel tratto di levante.