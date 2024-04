“Morte Bucci P38”, la nuova scritta di minacce al sindaco dopo il corteo antifascista

Genova. “Morte Bucci P38”, la scritta minacciosa all’indirizzo del sindaco di Genova, vergata con spray nero, è comparsa ieri sera, dopo il corteo di Genova Antifascista in centro città, in via Fiume, alla Foce.

Un messaggio simile era già stato lasciato, nel 2021, su un muro nel quartiere di Oregina. Anche in quel caso c’era stato un riferimento all’arma simbolo degli “anni di piombo”.

Sul gesto vandalico sono in corso indagini da parte della Digos. Nella notte un’altra scritta, rimossa all’alba da Aster, è comparsa sulla facciata di Palazzo Ducale. In quel caso gli ignoti autori non sono riusciti a ultimare il messaggio: “+ fascisti mor”.

Intanto, nei confronti di Bucci, sono arrivati messaggi di solidarietà. “Nessuna giustificazione e ferma condanna”, dice Nicholas Gandolfo, capogruppo della Lista Toti Genova al Centro in Comune. “”E’ intollerabile e vergognoso che il 25 aprile, che dovrebbe essere festa di tutti, si stia sempre più trasformando nell’occasione per insultare e minacciare chi non la pensa come una certa parte di sinistra. Non possiamo neppure accettare che una manifestazione, garantita dalla nostra Costituzione grazie al sacrificio di quanti davvero hanno dato la vita per la nostra libertà, si trasformi in occasione per deturpare muri di palazzi e monumenti della nostra città, come accaduto in occasione del corteo antifascista di ieri sera in centro. Auspico che da parte di tutte le forze politiche, ma davvero di tutte, arrivi un messaggio di vicinanza al sindaco Bucci e di ferma, totale e incondizionata condanna contro gli autori di questi gesti”, conclude Gandolfo.

Poi la nota della Lega in Comune. “Solidarietà al sindaco di Genova Marco Bucci e condanna delle scritte di inaudita aggressività che sono apparse contro di lui nel centro cittadino. Si tratta dell’ennesimo gesto violento di chi si professa antifascista a parole, ma poi nei fatti non fa altro che voler alimentare un clima d’odio e violenza che purtroppo è in continua ascesa e che rappresenta un pericolo per la nostra democrazia. Questi gesti preoccupano e vanno fermamente condannati da tutte le forze politiche. Ci auguriamo che gli autori vengano identificati e puniti”.