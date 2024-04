Monili d’avorio e legno d’ebano importati illegalmente: il sequestro nei porti liguri

Genova. Un’operazione congiunta tra il Reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza della Spezia ha portato al sequestro di 82 ornamenti in avorio africano e una sezione di tronco di ebano, provenienti da traffici illeciti. Già al primo esame, gli ufficiali hanno riconosciuto la natura pregiata degli oggetti, realizzati in avorio di elefante africano, una specie protetta dalla Convenzione di Washington (CITES). La successiva perizia di un esperto ha confermato la tesi degli investigatori, attestando l’alto valore degli ornamenti, dovuti anche alla loro accurata fattura.

I beni sono stati sottoposti a sequestro con finalità di confisca, in ottemperanza alle norme CITES che tutelano la flora e la fauna in pericolo di estinzione. L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo dei flussi commerciali internazionali, volto a contrastare i traffici illeciti via mare di specie protette.

“Il sequestro dimostra la perfetta collaborazione tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso lo scalo mercantile locale”, si legge in una nota congiunta. La sinergia tra i due enti è stata recentemente rafforzata anche dalla firma di un Protocollo nazionale d’intesa che ne disciplina i rapporti di collaborazione.