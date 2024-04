Molassana, cambiata la viabilità in zona ponte Fleming per i cantieri degli assi di forza

Genova. Da ieri sera è cambiata la mobilità a Molassana a causa dei cantieri per la realizzazione dei cosiddetti Assi di forza del trasporto pubblico locale (rete filoviaria e strutture

connesse).

Dalle 20 di ieri sino alle 19 del 2 giugno su Ponte Alexander Fleming è istituito un limite massimo di velocità di 30 km/h. Inoltre per i veicoli che percorrono il ponte da mare verso monte (da via Adamoli a via Molassana), le direzioni consentite sono diritto o destra all’intersezione con area accesso/uscita del parcheggio di piazzetta Giuseppe Bruno Benassai e via Nazionale.

Nella stessa piazzetta Giuseppe Bruno Benassai (area di sosta) è istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h; senso unico alternato regolato a vista, con precedenza per la direttrice Ponente-Levante (veicoli in ingresso all’area di parcheggio); per i veicoli in uscita dall’area di parcheggio, conferma dell’obbligo di dare precedenza e direzione obbligatoria a destra all’intersezione con ponte Fleming; divieto di fermata veicolare su entrambi i lati, dall’accesso da ponte Fleming per un’estesa di 40 metri verso levante; stallo di sosta riservato a veicoli in uso o a servizio di persone con ridotta capacità di deambulazione nel quadrante nord dell’area di sosta; conferma della vigente regolamentazione della circolazione e della sosta nelle altre

aree.

In via Nazionale conferma dell’obbligo di dare precedenza all’intersezione con ponte Fleming. Eventuali accessi alle aree di cantiere dovranno essere regolati da idonei movieri.