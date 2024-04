Mezza Maratona di Genova, vince l’etiope Dinksa ma il record del 2014 resta imbattuto

Genova. È l’etiope Jena Sintayehu Dinksa il vincitore dell’edizione 2024 della Mezza Maratona di Genova, lo stesso che si era aggiudicato l’analoga competizione a Savona. Un tempo di tutto rispetto – un’ora, 5 minuti e 8 secondi – ma non abbastanza per superare il record stabilito nel 2014 dal kenyota Benard Bett Kiplangat con un’ora, 2 minuti e 41 secondi. Secondo classificato un altro etiope, Wako Gishe Abdi, terzo il keniano Waithira Simon Mawngi. Il primo italiano è Simone Peyracchia della Podistica Valle Varaita, arrivato quinto in un’ora, 10 minuti e 9 secondi.

Per la categoria femminile, vince la Mezza Maratona di Genova Berhe Hajer Kahsay, anche lei dall’Etiopia, con un tempo di 1 ora, 17 minuti e 24 secondi. Al secondo posto l’italiana Francesca Durante, con un tempo di 1 ora, 19 minuti e 44 secondi. Al terzo gradino del podio femminile l’italiana Manuela Bulf, con un tempo di 1 ora, 20 minuti e 25 secondi.

Per quanto riguarda la CorriGenova (non competitiva), il primo a tagliare il traguardo in ordine cronologico è stato Luca Schiasselloni, seguito da Fabio Scognamillo e Alberto Di Santo. L’ordine cronologico di arrivo femminile, invece, vede Martina Rosati, Eleonora Domina e Michela Caruso.

Tra le novità sportive di quest’anno, come noto, la validità della Mezza Maratona come Campionato Italiano individuale e di Società Master di Maratonina e come Campionato Nazionale U.N.V.S. (Unione Nazionale Veterani dello Sport) 2024 di Mezza Maratona. Per quanto riguarda il Campionato Italiano Master, categoria femminile Senior 80, il titolo italiano va a Franca Monasterolo. Per la Senior 75 vince Mariella Pellerei. Nella Senior 70 vince Silvia Bolognesi, che ha realizzato anche il record del mondo nella sua categoria, proprio all’interno della manifestazione genovese odierna. Nella Master 65 il primo posto lo firma Oriana Martignano. Nella Senior 60 medaglia d’oro per Carmen Piani. Nella Senior Master 55 vince Claudia Gelsomino. Nella Senior 50 vince Carla Primo. Per quanto riguarda la Senior 45 il primo posto lo conquista Francesca Durante. Per la Senior 40 vince Loretta Bettin. Per la categoria Senior 35 il primo posto lo firma Manuela Bulf.

Per quanto riguarda il Campionato Italiano Master, categoria maschile Master 85, vince Giuseppe Damato (88 anni compiuti a gennaio). Per la Master 80 medaglia d’oro per Camillo Pavese. Nella categoria Senior 75 vince Giovannino Mocci. Per la Senior 70 vince Giovanni Catto. Nella Senior Master 65 vince Maurizio Vagnoli. Nella Master 60 vince Santino Maccagnan. Nella Master 55 vince Paolo Massarenti. Per quanto riguarda la categoria Senior Master 50 vince Andrea Giorgianni. Nella Senior 45 primo posto per Domenico Ricatti. Nella Senior Master 40 vince Giovanni Auciello. Nella Senior Master 35 vince Simone Peyracchia. Per quanto riguarda il Campionato Nazionale U.N.V.S. (Unione Nazionale Veterani dello Sport), categoria femminile SF40, vince Laura Viganò. Nella SF45 vince Stefania Cavanna. Nella SF50 vince Consuelo Rapa. Nella SF55 vince Paola Frezza. Nelle categorie maschile SM75 vince Gianfranco Chiaranda. Nella SM70 il primo posto va a Sergio Gelli. Nella SM65 vince Alberto Bernardini. Nella SM60 primo posto per Santino Maccagnan. Nella SM55 vince Marco Russo. Nella SM50 primo posto per Alessio Masoni.

Una manifestazione di grande richiamo, che ha visto circa 10mila persone in strada tra la Mezza, la Corrigenova da 13 chilometri e la breve Family Run (circa 3 chilometri con passaggio inedito in Sopraelevata). Il percorso della mezza maratona ha toccato via Balbi, via Garibaldi, piazza De Ferrari, via XX Settembre, corso Italia, Boccadasse, sopraelevata e Porto Antico, per una lunghezza complessiva di 21 chilometri e 97 metri e un’altitudine massima di 41 metri.

Organizzata dalla Podistica Peralto, presieduta da Mauro Semonella, la Mezza Maratona Internazionale di Genova ha il patrocinio di Comune di Genova, Regione Liguria, Camera di Commercio, Guardia Costiera Ausiliaria, Ports of Genoa e Sport e Salute, ed è possibile iscriversi fino al 10 aprile sul sito ufficiale dell’evento al link www.lamezzadigenova.it.

Mdg for Charity, l’iniziativa solidale

Nel giorno della “Mezza” spazio anche alla solidarietà con Mdg for Charity, iniziativa finalizzata a valorizzare varie realtà genovesi attraverso lo strumento dello sport che trasforma intenzioni in azioni a favore di soggetti bisognosi e meritevoli di aiuto. Il principale obiettivo che si pone il progetto “MdG for Charity” è di dare visibilità a tali problematiche sensibilizzando quanti, direttamente o indirettamente, parteciperanno all’evento “MdG 2024”, in programma il prossimo 14 aprile a Genova, portandoli a conoscenza dei vari progetti delle associazioni. Si tratta del primo esempio, in una manifestazione sportiva outdoor, di come una città, un territorio possano mettersi a disposizione di diverse realtà impegnate in azioni di beneficenza per aiutarle a far conoscere i propri progetti e sensibilizzare il maggior numero possibile di persone verso le tematiche di loro pertinenza, creando anche un’occasione di possibile coordinamento degli interventi.

Inoltre, come nel 2023, anche quest’anno si conferma, nel segno della solidarietà, il legame tra la Mezza Maratona Internazionale di Genova e il Rotary Club Genova Golfo Paradiso. Domenica 14 aprile, giorno della gara, si celebra infatti la Giornata nazionale per la donazione degli organi, in occasione della quale il Rotary lancia ad atleti e cittadini il messaggio “Un dono per rinascere”, nel quadro della campagna per la donazione di organi, tessuti e cellule.