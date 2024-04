Mezza Maratona di Genova e Genova Cup, le modifiche alle linee Amt domenica 14 aprile

Genova. A seguito dell’interdizione al transito veicolare di corso Italia e di piazza Caricamento in occasione della Mezza Maratona di Genova, domenica 14 aprile, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, e comunque fino a cessate esigenze, la linea 31, il Volabus e la Navetta Centro Storico effettueranno le seguenti modifiche di percorso e di servizio.

Linea 31

Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguiranno per viale Duca D’Aosta, corso Buenos Aires, piazza Tommaseo, via Nizza, via Amendola, via Rosselli, via Gobetti, via Righetti, via De Gaspari, via Cavallotti dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione ponente: i bus, giunti in via Cavallotti, proseguiranno per via De Gaspari, via Righetti, via Gobetti, via Rosselli, galleria Mameli, via Barabino, via Diaz dove riprenderanno regolare percorso.

Navetta Centro Storico

Il servizio della Navetta Centro Storico sarà sospeso dalle 7.30 alle 14.00 e riprenderà con la corsa delle 15.30.

Volabus

La corsa del Volabus delle ore 9.00 in partenza da Brignole FS per l’aeroporto, transiterà via autostrada, entrando al casello di Genova Est e uscendo al casello di Genova Ovest, da dove riprenderà il regolare percorso.

Eventuali ulteriori deviazioni ai percorsi delle linee bus, rese necessarie per il passaggio della corsa, saranno gestite dal personale graduato di Amt, presente sul territorio, in coordinamento con la Polizia Locale.

Inoltre, a seguito dell’interdizione al transito veicolare di alcune vie di Struppa per lo svolgimento della gara ciclistica “16esima Genova Cup”, domenica 14 aprile, dalle ore 08.30 alle ore 13.00 (o fino al termine dell’evento), le linee 470 e 470/ modificano il percorso come di seguito indicato.

• Linea 470 (S. Eusebio – S. Martino di Struppa

Direzione S. Eusebio: i bus, giunti al termine di via Trossarelli, proseguono per via Struppa, ponte della Canova, rotatoria Canova, via Da Verazzano dove riprendono regolare percorso. Direzione S. Martino di Struppa: i bus, giunti al termine di via Da Verazzano, proseguono per rotatoria Canova, ponte della Canova, via Struppa, via Trossarelli, dove riprendono regolare percorso.

• Linea 470/ (S. Eusebio – S. Siro di Struppa)

Direzione S. Eusebio: i bus, giunti al termine di via Buscaglia, proseguono per via Struppa, ponte della Canova, rotatoria Canova, via Da Verazzano, dove riprendono regolare percorso. Direzione S. Siro di Struppa: i bus, giunti al termine di via Da Verazzano, proseguono per rotatoria Canova, ponte della Canova, via Struppa, via Buscaglia, dove riprendono regolare percorso.

• Linea 470/ (S. Eusebio – Via Geirato)

Direzione S. Eusebio: i bus, giunti in via Struppa, proseguono per ponte della Canova, rotatoria Canova, via Da Verazzano, dove riprendono regolare percorso. Direzione via Geirato: i bus, giunti al termine di via Da Verazzano, proseguono per rotatoria Canova, ponte della Canova, via Struppa, dove riprendono regolare percorso.