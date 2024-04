Genova. La goccia fredda che ci ha interessato nei giorni scorsi si dirige verso le coste africane, lasciando campo aperto alla risalita dell’anticiclone. I massimi pressori si posizioneranno a nord delle Alpi, e ciò determinerà condizioni più stabili, con cieli via via più sereni nell’Italia Settentrionale, e temperature in aumento ovunque. Ecco dunque le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 11 aprile

Avvisi

Ancora venti tesi di tramontana (grecale davanti all’Imperiese), in particolare sui crinali e agli sbocchi vallivi. In graduale attenuazione nel corso della giornata.

Cielo e Fenomeni

Mattinata che inizierà già con schiarite diffuse, ma con le ultime nubi sparse che transiteranno da Nord Est a Sud Ovest. Dalle ore centrali cieli tersi ovunque, ma con cielo leggermente lattiginoso a causa della sabbia sahariana ancora presente a quote alte.

Venti

Forti di grecale nella notte davanti all’Imperiese, a carattere di tramontana agli sbocchi vallivi del Centro-Ponente, in graduale attenuazione nel corso della giornata. Scirocco tra il debole e il moderato ad est del Promontorio.

Mari

Mosso davanti all’Imperiese in mattinata, poco mosso altrove; stirato sotto costa a causa dei venti da Nord.

Temperature

Stazionarie o in lieve aumento le minime, in deciso aumento le massime per fenomeni di compressione. Costa: min +10/+14°C – max +17/+24°C. Interno: min +4/+12°C – max +15/+22°C

Venerdì 12 aprile

Avvisi

Nessuno

Cielo e Fenomeni

Giornata soleggiata su tutta la Liguria.

Venti

Deboli dai quadranti settentrionali sul Centro e Ponente della regione; Scirocco debole a Levante.

Mari

Poco mosso ovunque.

Temperature

In lieve aumento in particolare nei valori minimi

Sabato 13 aprile

Avvisi

Nessuno.

Cielo e Fenomeni

Situazione simile a quella del giorno precedente, con qualche nube in più nel settore interno. Temperature stazionarie, mare quasi calmo.