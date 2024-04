Liguria. Giornata che si apre con cielo sereno o poco nuvoloso sui settori costieri centro-occidentali e qualche nuvola in più a Levante e sui settori interni del centro-Ponente quella di oggi dal punto di vista meteo.

Secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, a partire dalle ore centrali attività cumuliforme in aumento sui settori appenninici ove saranno possibili anche dei rovesci, più probabili sull’interno imperiese e sull’Appennino di Levante. Non si esclude qualche breve e isolato sconfinamento anche sulle coste adiacenti.

Venti tra moderati e tesi dai quadranti settentrionali. Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo. Temperature minime in calo sulla costa tra +9 e +14° C, nell’interno tra +3 e +9°C, massime in calo nell’interno tra +12 e +16° C, stazionarie lungo la costa tra +17 e +21° C.

Domani, 18 aprile, prima parte di giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la regione. Dalle ore centrali della giornata addensamenti sui rilievi delle zone interne, non si escludono locali rovesci temporaleschi, in possibile estensione anche sulle coste. Venti tesi da Nord, mare stirato sotto costa, fino a molto mosso al largo. Temperature in calo, specie le minime.

Venerdì 19 aprile generalmente sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie. Evoluzione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti.