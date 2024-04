Genova. Anticiclone in ritirata verso Est con un conseguente peggioramento delle condizioni meteo durante la prima parte della settimana. Peggioramento che entrerà nel vivo a partire dalla giornata di domani, martedì. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per Genova e la Liguria per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 8 aprile, giornata stabile e con temperature primaverili. Velature in transito da Ovest verso Est su tutta la Liguria con possibilità di nuvolosità irregolare più bassa a partire dalla tarda serata sul settore occidentale. Non si escludono locali banchi di caligo sulla fascia costiera tra tarda nottata e primo pomeriggio. Venti deboli. Mare poco mosso. Temperature comprese sulla costa tra 9 e 22 gradi, nell’interno tra 3 e 24.

Domani, martedì 9 aprile, peggioramento a partire dal pomeriggio con possibili grandinate di piccole dimensioni e raffiche intense in serata. Venti sostenuti da Sud-Sud Est sul settore centro-orientale, deboli ciclonici sull’Imperiese. Mare poco mossi o mossi. Temperature minime stazionarie, massime in leggera diminuzione.

Per mercoledì 10 aprile bisognerà seguire i futuri aggiornamenti. Secondo il centro meteo Limet probabile condizioni di instabilità diffusa con rovesci sparsi e ventilazione settentrionale sostenuta.