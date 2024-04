Liguria. Il rapido transito di un cavetto d’onda di origine atlantica porterà un aumento dell’instabilità già a partire dalle prossime ore.

Forti venti di tramontana in particolare tra savonese e genovese, sui crinali e negli sbocchi vallivi. Secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, nel corso della mattinata previste ampie schiarite soprattutto sul centro-ponente ma sarà solo una breve parentesi in quanto già a partire dall’ora di pranzo la nuvolosità andrà via via aumentando ovunque e saranno possibili dei rovesci un po’ a macchia di leopardo in particolare nelle zone interne. Quota neve sopra i 1000 m sulle Alpi Liguri.

Venti come detto in deciso rinforzo da Nord già a partire dalle ore notturne in particolare tra genovese e savonese, più moderati a Levante.

Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo.

Temperature in generale diminuzione sulla costa minime tra +6 e +11° C, nell’interno tra +1 e +7° C, massime sulla costa ra +13 e +17° C, nell’interno tra +9 e +13° C.

Giovedì 11 aprile venti tesi dai quadranti settentrionali, in particolare sui crinali e agli sbocchi vallivi del Centro-Ponente. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque. Mare mosso con moto ondoso in graduale calo. Temperature in generale aumento.

Venerdì 12 aprile generalmente sereno su tutta la regione. Temperatura in aumento ovunque.