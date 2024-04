Genova. Lasciato alle spalle il periodo perturbato che ci ha accompagnato nelle ultime settimane, ci si appresta a vivere un periodo più stabile, seppur con nuvolosità sparsa nei bassi strati e con temperature in graduale rialzo, in particolare in quota, dove sono previsti anche 8-10°C sopra la media. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 4 aprile

Avvisi

Nessuno.

Cielo e Fenomeni

Giornata all’insegna della nuvolosità sparsa, più compatta sul settore costiero, mentre prevarranno le velature nell’interno. Nessuna variazione di rilievo nel pomeriggio/sera

Venti

Moderati a carattere di Scirocco sul centro e sul levante, Maestrale debole a ponente.

Mari

Inizialmente mosso a levante, in graduale scaduta ovunque fino a poco mosso. Mosso al largo.

Temperature

Stazionarie o in leggero calo nei valori minimi, in aumento nell’interno le massime. Costa: Min: +10/+14°C – Max: +14/+16°C. Interno: Min: +2/+10°C – Max: +8/+15°

Venerdì 5 aprile

Cielo e Fenomeni

Schiarite alternate a fasi nuvolose, con nubi più compatte sul medio-ponente. Maggiori schiarite dal pomeriggio, in particolare a levante.

Venti

Moderati da sud/sud-est.

Mari

Poco mosso

Temperature

Stazionarie

Sabato 6 aprile