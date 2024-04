Liguria. Una leggera ansa depressionaria sta portando un moderato peggioramento del tempo con possibili piovaschi anche sulla nostra regione. Attenzione al vento Marino forte sui settori interni centro-orientali. Libeccio teso al largo con mare generalmente molto mosso.

Dalle prime ore del mattino il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso ovunque con possibili deboli piogge più probabili tra genovese e spezzino e relativo entroterra. Nel corso del pomeriggio avanzeranno le schiarite a partire dall’imperiese, mentre sul settore centro-orientale il cielo resterà piuttosto perturbato con ancora possibili deboli piovaschi. Generale miglioramento dalla sera. Vento teso da Sud sotto costa e Marino forte sui settori interni centro-orientali.

Libeccio forte al largo.

Mare generalmente molto mosso. Temperature in aumento le minime: sulla costa tra +11 e +14°C, nell’interno tra +4 e +11° C. In calo le massime sulla costa tra +14 e +17° C, nell’interno tra +11 e +15° C.

Giovedì 4 aprile attenzione al libeccio forte al largo. Tempo variabile nel corso della giornata. Schiarite si alterneranno ad annuvolamenti.

Sotto costa il vento sarà Scirocco teso. Mare generalmente mosso e temperature in leggero aumento.

Venerdì 5 aprile cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso. Moto ondoso in calo fino a poco mosso. Temperature stazionarie.