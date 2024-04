Mercato di Dinegro, sopralluogo a sorpresa senza il municipio: “Giunta Bucci senza rispetto per chi non è allineato”

Genova. “Ancora una volta l’Amministrazione centrale non coinvolge quella Municipale nella progettazione di interventi importanti sul territorio”. A dirlo in una nota congiunta i gruppi del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Genova Civica, Gruppo Misto, Lista Rossoverde del Municipio 2 Centro ovest

“Durante questo mandato, più volte l’Assessore Cavazzon, coadiuvato dal Consigliere Minniti, si è recato nella zona sottostante il mercato di Dinegro per cercare di reperire nuovi parcheggi, posizionandoli anche nell’area dismessa ex Ansaldo che si trova adiacente allo stesso. Tale area si trovava in uno stato di totale degrado ed abbandono e ritenevamo potesse essere importante recuperarla per restituirla al territorio e creare nuovi parcheggi in una zona così in sofferenza.

L’Assessore Cavazzon si è interfacciato più volte negli anni con l’amministrazione centrale portando avanti questa richiesta, apprendendo che si ignorava l’esistenza della suddetta area e che comunque, da successivi controlli, non risultava nella disponibilità comunale”.

“Siamo quindi rimasti estremamente sorpresi apprendendo che in settimana si sia tenuto un nuovo sopralluogo nell’area in questione senza che fossero avvertiti né coinvolte le figure istituzionali che rappresentano questo Municipio ed ipotizziamo che ciò dipenda dalla scarsa considerazione nei confronti di questa Istituzione eletta dai cittadini. Auspichiamo che in futuro ci sia un cambio di atteggiamento da parte degli Assessori comunali e che per l’area in questione si porti avanti il progetto caldeggiato da questa Giunta Municipale e dalla maggioranza in più occasioni”.