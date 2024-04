Maxi controllo dei carabinieri in centro storico: oltre 100 identificati, tre arresti e diverse denunce

Genova. Controlli dei carabinieri nel centro storico genovese nella giornata di ieri. Numerose le pattuglie delle stazioni carabinieri di Maddalena e Carignano e dei Nuclei Operativi che, all’interno dei vicoli, hanno identificato 100 persone, mentre attorno al centro i militari del Nucleo Radiomobile procedevano ad effettuare un controllo perimetrale fermando anche autovetture con a bordo persone ritenute sospette.

Nell’ambito dei controlli sono stati eseguiti tre arresti ed alcune denunce. In particolare un albanese 60enne ed un ecuadoriano 40enne sono finiti in manette perché destinatari di ordini di carcerazione per reati in materia di stupefacenti.

Un senegalese 21enne invece, durante i controlli, ha spintonato improvvisamente e violentemente i militari per guadagnarsi la fuga. I carabinieri lo hanno però raggiunto e bloccato. Aveva il divieto di dimora nel Comune di Genova e, durante la perquisizione, gli sono state trovate addosso una cinquantina di dosi tra cocaina e hashish. E’ stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Complessivamente 5 persone, italiane e straniere, sono state segnalate quali assuntori di droga. Nel corso dei controlli, la Centrale Operativa dei carabinieri è stata poi allertata dalla chiamata di un cittadino che sentiva delle urla all’interno di un’abitazione del proprio condominio a Carignano. Una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha trovato una coppia, in stato di alterazione psicofisica dovuta presumibilmente all’abuso di alcol, che stava litigando violentemente. L’uomo, 40enne con precedenti di polizia e sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, alla richiesta dei documenti ha cominciato a spintonare e minacciare i militari ed è stato denunciato per resistenza.