Marassi, tre milioni per i lavori all’asilo Camoscio ma il progetto è da rifare

Genova. Nel 2021 l’amministrazione Bucci ha stanziato 3 milioni di euro dopo l’arrivo di alcuni fondi Miur per la ristrutturazione complessiva dell’asilo Camoscio, in viale Centurione Bracelli, nel quartiere di Marassi Alta. L’area interessata, a oggi, risulta ancora in stato di abbandono.

Il tema è stato affrontato in consiglio comunale grazie a un’interrogazione del capogruppo Pd Simone D’Angelo: “Nell’agosto 2021 il vicesindaco Piciocchi annunciò che entro due anni si sarebbe inaugurato il nuovo asilo con nido, scuola d’infanzia e sezione primavera, a oggi non si è mosso nulla e chiediamo quali siano le motivazioni”.

A rispondere all’opposizione è stato l’assessore Matteo Campora, che ha sostituito il collega di giunta: “L’asilo Camoscio è una delle tante scuole costruite negli anni passati con criteri non più attuali, oggi il progetto è in corso di revisioni, la ristrutturazione si è rivelata molto complessa ed è questo che ha determinato un ritardo, ma tranquillizziamo le famiglie di Marassi, i soldi ci sono, ma i tempi si sono allungati per motivazioni di natura tecnica, il vicesindaco Piciocchi è disposto a organizzare una riunione con i tecnici per entrare nel dettaglio”.

“Oggi non abbiamo avuto alcuna risposta su quali siano le complessità tecniche – conclude D’Angelo – il governo Meloni punta a ridurre la denatalità promuovendo la presenza di attivisti Pro Vita nei consultori, noi che invece bisognerebbe realizzare più asili nido”.