Marassi, sente dei rumori in giardino e si trova faccia a faccia con i ladri

Genova. Ha sentito dei rumori provenienti dal giardino, si è avvicinata alla porta finestra e ha visto tre sconosciuti che stavano provando a forzarla per entrare.

Sono stati momenti di paura quelli vissuti da una 57enne residente in via Monte Rosa, a Marassi, che con le sue urla è riuscita a mettere in fuga tre topi d’appartamento.

La segnalazione alla centrale operativa della polizia è arrivata intorno alle 21.30 di mercoledì sera. La donna ha riferito ai poliziotti di avere visto tre persone con il volto coperto armeggiare davanti alla porta finestra che dà sul giardino di casa, scappate non appena hanno sentito le sue urla.

Quando gli agenti delle volanti sono arrivati sul posto hanno setacciato i dintorni ma non hanno trovato traccia dei tre. Hanno comunque raccolto la testimonianza della 57enne e avviato gli accertamenti, tenuto conto anche del fatto che nelle ultime settimane a Marassi sono stati diversi i furti – tentati o messi a segno – in appartamento.

Nella notte tra il 24 e il 25 marzo scorsi in corso Galliera un giovane è rientrato a casa a notte inoltrata e ha sorpreso quattro uomini davanti alla porta del suo appartamento, apparentemente intenti a forzarla, e si è messo a urlare facendoli scappare. Nella vicina via Moresco, invece, il furto è andato a segno. Intorno alle 21.30 il proprietario di un appartamento è tornato a casa e ha trovato la porta forzata e le stanze messe a soqquadro. Anche su questo episodio indaga la polizia.