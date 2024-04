Maltempo in Liguria, apre il fondo di garanzia per le imprese danneggiate a novembre

Genova. Apre oggi il fondo di garanzia di Regione Liguria in favore delle imprese liguri che lo scorso novembre hanno subito danni dovuti al maltempo. Lo strumento finanziario dispone della dotazione economica iniziale di un milione di euro, a valere sul Fondo strategico regionale, e si avvale, nella sua strutturazione e in leva finanziaria, della sinergia del Sistema bancario e creditizio regionale che consente il rilascio di garanzie dirette e indirette fino a 7 volte la consistenza del fondo.

“Le aziende interessate potranno, senza dover sostenere alcun costo di istruttoria, richiedere alle banche convenzionate un finanziamento agevolato e garantito per importi compresi tra i 20mila e i 50mila euro – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Una boccata d’ossigeno per dare liquidità alle imprese colpite dal maltempo dello scorso autunno in vista della stagione turistica”.

Potranno accedere al fondo le micro, piccole e medie imprese che hanno presentato a Regione Liguria, attraverso le Camere di Commercio competenti per territorio, il modello AE di segnalazione danni. L’agevolazione è concessa in regime di de minimis sotto forma di garanzia del fondo per il finanziamento deliberato dalla banca convenzionata per l’80% del finanziamento.

I richiedenti potranno presentare domanda sul portale Bandi online di Filse fino ad esaurimento fondi.