Malore durante una passeggiata sui monti, 80enne recuperato con l’elicottero

Genova. Mattinata drammatica per un anziano genovese, uscito di casa per fare una passeggiata in zona San Desiderio, sulle alture di Genova. L’uomo, di circa 80 anni, si è sentito male, accusando forti dolori al petto.

Immediato l’intervento dei soccorsi che lo hanno raggiunto sulle alture della valle Sturla: inizialmente le condizioni sembravano on critiche, ma in seguito è emerso che l’uomo recentemente era stato operato al cuore.

Per questo motivo i soccorritori hanno fatto intervenire l’elicottero dei vigili del fuoco, Drago, che lo ha recuperato e traportato nel giro di pochi minuti al San Maartino, dove è stato ricoverato in codice rosso.