Litigano per vicende domestiche, donna ferisce il compagno con un coltello e lo sbatte fuori di casa

Genova. E’ fuori pericolo l’uomo che nel pomeriggio di venerdì 26 aprile è stato accoltellato, a quanto risulta dalle prime indagini, dalla compagna.

Il ferito, circa 60 anni, è stato trovato grondante di sangue e incosciente per strada, in via Calamandrei, sulle alture del ponente.

L’aggressione, però, è avvenuta nell’abitazione dei due al culmine di una lite per banali vicende domestiche in un quadro di disagio sociale e psicofisico di entrambi i conviventi.

La donna, 50 anni, è sotto indagine ma non è in stato di fermo. Rischia l’accusa di tentato omicidio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno ascoltato i vicini di casa della coppia. In diversi hanno riferito delle continue liti tra l’uomo e la donna, lei con problemi di dipendenze e lui alcolista.

L’uomo ferito è al momento ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.