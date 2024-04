Liste d’attesa, l’associazione Impegno Comune: “Pronti a partire i primi esposti a Nas e Procura”

Genova. “Dopo un primo apparente sodalizio tra la Asl 4 e l’associazione Impegno Comune che si occupa, tra le altre cose, di far rispettare le leggi sulla liste d’attesa degli esami medici, purtroppo l’ente della salute non ha dato risposte alle domande poste durante l’incontro di marzo riguardo il rimbalzo delle richieste al Cup e le modalità di accesso all’intramoenia”. Lo scrive in una nota l’associazione chiavarese che aveva fatto scattare l’intervento del difensore civico Francesco Cozzi sul tema, annunciando anche “i primi esposti ai Nas e in Procura in modo da denunciare la situazione in modo perentorio”.

“Non è possibile demandare al paziente che ha già telefonato e si è visto prenotare un esame magari fra un anno di diventare un centralinista e ogni giorno tentare la fortuna trovando un posto a scapito magari di qualcuno che ha dato disdetta – interviene Giansandro Rosasco, responsabile dello sportello dell’associazione dedicato alle liste d’attesa -. Oltretutto a risposta scritta devono fornire risposta scritta con un appuntamento in linea con le tempistiche idonee che verrà comunque accettato da parte dell’utente. Continuare a far rimbalzare il problema non vuol dire risolverlo ma prendere in giro tutti i cittadini”.

“Anche per l’intramoenia (cioè la possibilità di accedere alle visite mediche tramite un consulto privato in ambito pubblico al solo costo del ticket, se dovuto) non abbiamo avuto risposte, quindi i diritti dei cittadini vengono letteralmente calpestati”, incalza Davide Grillo presidente di Impegno Comune. L’associazione si è quindi rivolta nuovamente al difensore civico regionale, Francesco Cozzi, “il quale oltre ad incalzare tutte le Asl liguri sta prendendo in esame la possibilità di convocare le direzioni”, scrive l’associazione.

Sul punto, tuttavia, l’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola aveva spiegato che potrebbero “non sussistere le condizioni per applicare la norma” invocata dai cittadini. Secondo gli uffici di via Fieschi il ricorso all’intramoenia per ovviare alle lunghe attese per visite ed esami sarebbe stato contemplato dal legislatore solo in viatransitoria e sarebbe ormai superato dalle misure assunte dalla giunta Toti per potenziare l’offerta delle Asl anche tramite acquisto di prestazioni dai privati.

Da un punto di vista organizzativo, viene segnalata la sinergia con altre associazioni con l’apertura di altre sedi: a quella chiavarese, si aggiungono quelle di Genova in via Molfino 7/3, Savona in Corso Cristoforo Colombo 22 e Albisola in Via Sisto IV, 40 dove l’associazione riceve su appuntamento. “Ampliando la tela del volontariato Impegno Comune chiede a chiunque abbia disponibilità di tempo di contattarli. C’è necessità di aiuto, anche da casa ad esempio per i social, la redazione delle pratiche, la gestione del sito”, conclude l’appello.