Lista Toti: “Il segretario della Cgil scopre la particolare geomorfologia della Liguria ma non i dati reali sul lavoro”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo dalla Lista Toti. “La Cgil ha scoperto che esistono la Pianura Padana e i grandi centri urbani nelle principali regioni del Nord-Ovest, mentre la Liguria, di fatto, ha oltre l’80% di territorio montuoso e corsi d’acqua a carattere torrentizio”.

Così la Lista toti risponde alle affermazioni del segretario generale della Cgil Liguria, Maurizio Calà, sul Rapporto sul Benessere equo e sostenibile composto da dati Istat e Cnel.

“Che la nostra regione abbia caratteristiche geomorfologiche diverse dalle grandi regioni pianeggianti del Nord-Ovest non occorreva ce lo dicesse il segretario della Cgil, novello cartografo esploratore che pur di attaccare una Regione e un Governo che stanno portando risultati economici come mai si erano visti – e certamente non grazie alle politiche propugnate da quel sindacato – sottolinea che le vallate delle Liguria hanno più frane della bassa lodigiana. Complimenti”.

“Quanto ai dati economi, ci rassegniamo e ci accontentiamo dei posti di lavoro creati: più laureati e di qualità. Anche la Cgil prima o poi si rassegnerà al fatto che ripetere analisi sbagliate all’infinito non le rende vere”, conclude la nota.