Espropri della linea del Campasso, il caso dell’elenco sui giornali. Piciocchi: “Inammissibile”

Genova. Un’altra ragione di disappunto si aggiunge al lungo elenco che vede cittadini e comitati della Valpolcevera battagliare contro la realizzazione del cosiddetto “ultimo miglio” del terzo valico, sul nodo ferroviario di Genova. Nei giorni scorsi, sui giornali, Rfi ha pubblicato una pagina con i nomi dei proprietari e i dati degli immobili che dovranno essere espropriati per la realizzazione della linea del Campasso, linea destinata al traffico merci.

Le lamentele di chi si ha ricevuto la comunicazione come una doccia fredda, peraltro senza avere chiari dettagli degli espropri in questione, sono state raccolte dalle consigliere comunali Monica Russo (Pd) e Cristina Lodi (Misto-Azione) che hanno presentato due diverse interrogazioni oggi in aula rossa.

La risposta del vicesindaco e assessore Pietro Piciocchi non è stata morbida nei confronti di Rfi e Cociv. La pubblicazione degli espropriati è stata definita una “inammissibile fuga in avanti”. Piciocchi ha detto che l’amministrazione, per prima, si è lamentata della mossa delle ferrovie e del generale contractor dell’opera.

Gli immobili da espropriare sono quelli dove dovrà essere realizzata la copertura dei binari in via Ardoino, a Sampierdarena, copertura richiesta in effetti dal territorio.

Il vicesindaco Piciocchi ha affermato che presto ci sarà un’assemblea pubblica per informare la cittadinanza sulle prossime mosse, ma non ha ancora fornito una data precisa, e che – sempre presto – sarà anche aperto l’infopoint atteso da tempo presso la stazione di Rivarolo.