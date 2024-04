Linea Amt 48, Villa (Pd): “Servono più corse per garantire pieno accesso all’ospedale San Martino”

Genova. Durante la seduta consiliare di ieri, il consigliere del gruppo del Partito Democratico Claudio Villa ha presentato un’interrogazione urgente in merito alla mancanza di nuove corse della linea 48 del servizio Amt nelle giornate festive e della fermata dei bus di fronte al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

“È grave la mancanza di un numero sufficiente di corse della linea 48 nei giorni festivi” dichiara il consigliere Villa. “Questa carenza rende difficile per molti abitanti della Valbisagno – dove ricordo non sono presenti presidi ospedalieri – raggiungere l’Ospedale San Martino e i propri cari lì ricoverati. Non esistono giorni di festa, quando si tratta di salute. È necessario, dunque, garantire pieno accesso alle strutture e per farlo serve un servizio di trasporto pubblico più efficiente”.

“È stata, poi, segnalata dai cittadini la mancanza di una pensilina alla fermata del bus di fronte alla specialità e al pronto soccorso del San Martino. L’assenza di una struttura rende pericolosa l’attesa e crea numerosi disagi agli utenti. Ho invitato, pertanto, l’amministrazione a provvedere al più presto all’installazione di una struttura che renda l’attesa più confortevole e sicura”, conclude.