In Liguria la popolazione torna a crescere, ma è merito dell’immigrazione

Genova. La popolazione residente in Liguria torna ad aumentare dopo dieci anni consecutivi di calo. Non grazie a nuovi nati, però, ma principiante per l’immigrazione dall’estero.

In una regione che si conferma tra le più anziane in Italia e in Europa, sono 1.508.800 i residenti al primo gennaio 2024, in crescita del +0,08% rispetto al 1.507.636 dell’anno precedente, e i residenti di nazionalità straniera sono cresciuti dell’11,5%.

Lo certifica l’Istat nell’ultimo report diffuso, in cui attesta però un trend che è nazionale: nel 2024 ci sono stati più immigrati e meno emigrati dell’anno precedente, con il saldo migratorio netto che sale da +261mila nel 2022 a +274mila nel 2023. I residenti in Liguria a inizio 2024 erano 1.352.700 di nazionalità italiana e 156.100 straniera (nel 2021 erano 140mila).

In provincia di Genova i residenti sono 817.300, di cui 735.800 di nazionalità italiana e 81.500 straniera. A Savona 267.600, di cui 243.800 italiana e 23.800 straniera. Entrambe le province registrano una crescita della popolazione dello 0,08%. In provincia della Spezia la popolazione residente si attesta a 215.200, di cui 193.400 italiana e 21.800 straniera, segnando un +0,13%. In provincia di Imperia i residenti sono 208.800, di cui 179.800 italiana e 29.000 straniera, con un +0,02%. La struttura per classi d’età dei residenti in Liguria vede il 10,5% della popolazione tra 0-14 anni, il 60,5% tra 15-64 anni 60,5% e il 29% over 65. L’età media dei liguri è di 49 anni e mezzo.

A questi dati si aggiungono quelli relativi alla natalità, in discesa, e alla mortalità, anche questa in forte calo. L’Istat conferma che la Liguria è la regione più anziana d’Italia, con una quota di over 65enni pari al 29% e una di ultraottantenni del 10,3%. Seguono il Friuli-Venezia Giulia (27,1% e 9,2%) e l’Umbria (27% e 9,3%). La regione con le percentuali più basse di ultrasessantacinquenni e ultraottantenni è la Campania (20,9% e 5,6%), seguita dal Trentino-Alto Adige (22,1% e 7,2%) e dalla Sicilia (23,2 e 6,6%). La Liguria, insieme con Valle D’Aosta e Piemonte, la fecondità è al di sotto della media nazionale (1,20 figli per donna), mentre tutte quelle del Nord-est ne evidenziano una al di sopra.