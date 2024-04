“Liguria”: il brano dell’artista Mad Fiftyone pronto ad accendere l’estate in Riviera

Liguria. “Il selfie all’alba sopra la collina. Non vado a letto se non è mattina. Una giornata in Liguria, che fortuna”. Ritmo, sonorità e parole. Ci sono tutti gli ingredienti per diventare la colonna sonora dell’estate ligure nel nuovo brano realizzato dall’artista pietrese Mad Fiftyone insieme a Pilo.

“Liguria”, lanciato ufficialmente il 19 aprile scorso, è un brano che profuma d’estate già dal primo ascolto: “L’idea è nata dopo la mia prima collaborazione insieme a Pilo – spiega Mad Fiftyone a IVG -. Cinque anni fa abbiamo prodotto ‘Sardegna’, un brano che voleva celebrare la bellezza di questa meravigliosa regione”.

Dalla Sardegna alla Liguria, il passo è stato breve: “Visto che vivo e lavoro qui – racconta il vocalist pietrese -, mi sono detto, perché non realizzare un disco dedicato alla nostra bellissima regione?”.

Nasce così “Liguria”, un brano dalle sonorità estive, che invoglia a ballare ma si adatta perfettamente anche come colonna sonora per i momenti più social dell’estate ligure, dai reel di Instagram a TikTok.

Dalla “pizza bianca” passando per le “Cinque Terre” sino all’aperitivo in riva al mare ad Alassio: il nuovo brano di Mad Fiftyone e Pilo strizza l’occhio ai residenti e a turisti pronti a vivere una nuova stagione all’insegna del divertimento.

“Liguria” è disponibile su tutte le principali piattaforme di ascolto (da Spotify a Yotube).