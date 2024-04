“Libro itinerante”, consegnato il volume realizzato dai bimbi delle scuole d’infanzia genovesi

Genova. Questa mattina l’assessore comunale alle Politiche dell’Istruzione ha ricevuto il “libro itinerante” sulla Genova medievale realizzato dalle bimbe e dai bimbi di 9 scuole dell’infanzia genovesi nell’ambito di Capitale del Libro e come ponte verso Ianua – Genova nel Medioevo 2024.

Le scuole coinvolte, una per ogni Ambito territoriale, sono state: Emma Valle; Don Bosco; Primavera; Fantasia; Santa Sofia; Luzzati-San Fruttuoso; Gabbiano; Albero; Villa Stalder.

Il libro, che sarà conservato nella Biblioteca internazionale per ragazzi Edmondo De Amicis, è un manoscritto dove le tavole realizzate dagli alunni, con il supporto delle loro insegnanti, raccontano la storia di Ochin, una gabbianella che sorvolando i paesaggi della Città ne scopre bellezza e peculiarità.

Un lungo “volo” dal porto al centro storico fino all’entroterra, raccontando di volta in volta la storia dei luoghi, delle tradizioni e delle abitudini che li animano.

Dame, cavalieri, menestrelli, torri e draghi sono i protagonisti di una Genova medievale insolita, vista con gli occhi dei più piccoli e popolata da personaggi a metà strada tra realtà e fantasia come Cavalier Focaccia e Sir Pansoto, impegnati in un duello cavalleresco.

Ma c’è spazio anche per l’immancabile basilico, le danze in paese accompagnate da liuti e flauti, le galee in partenza verso il mare aperto. Il tutto inserito in un racconto armonico, frutto del lavoro appassionato di alcune decine di bambini e confluito in un volume illustrato e assemblato con una rilegatura rigida dalla legatoria della Biblioteca Berio.

Al termine della cerimonia di consegna del libro, a cui ha partecipato anche il vicepresidente del Consiglio Regionale della Liguria, bimbi e insegnanti hanno potuto assistere alla performance “Il teatro disegnato” a cura dell’artista Gek Tessaro.