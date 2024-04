Libri in piazza, caffè letterari, bibliobus. Agli Stati generali dell’editoria le proposte dei genovesi per diffondere la lettura

Genova. Dalla lettura diffusa per le vie e per le piazze, ai percorsi, a nuovi laboratori di lettura per i bambini. Un coinvolgimento a 360 gradi anche per mezzo di formule nuove, che si leghino alla cinematografia, alla visita dei monumenti della città, ad aperitivi letterari, all’intensità delle esperienze di lettura. Sono alcune tra le proposte emerse dal questionario lanciato dagli editori liguri in occasione di Genova Capitale del Libro e che resterà aperto sino al Salone di Torino, dove la Liguria sarà per la prima volta regione ospite (si può compilare qui).

Ieri nel tardo pomeriggio il convegno sugli Stati generali dell’editoria ha presentato una prima fotografia dei lettori genovesi che hanno deciso di raccontare le loro abitudini di lettura, i luoghi frequentati, l’importanza che il libro ha nella loro vita e molto altro e gli editori hanno presentato un loro manifesto per proseguire con lo spirito di collaborazione mai sperimentato prima anche in futuro.

Dai primi risultati, su un campione di qualche centinaio di persone, emerge che le biblioteche dovrebbero essere incentivate e sostenute, dovrebbero essere più aperte e dotate per andare incontro ai cittadini, ma anche che gli eventi siano delocalizzati, portando i libri dove non è facile che arrivino, usando anche dei bibliobus e soprattutto che Genova dovrebbe dotarsi di un calendario di presentazioni unico senza rischio di sovrapposizioni. Un portale o una app potrebbero servire allo scopo.

Genova dovrebbe dotarsi anche di un concorso, una sorta di Campiello genovese. “Chiediamo agli armatori genovesi di sostenerlo – scrive un anonimo lettore – così come esiste un Campiello di cui sono sponsor gli industriali veneti”.

Una prima sezione del questionario ha fotografato chi ha risposto: per il 76% lettori e lettrici, per il 4% case editrici, mentre un 3% circa si definisce scrittore. Il pubblico è di età compresa tra 51 e 65 anni per il 59,5%, per il 16,4% di età tra 36 e 50 anni e per il 14,7% di età tra 66 e 75 anni.

Chi ha risposto al questionario proposto dagli editori per raccoglierne suggerimenti e idee legge libri su carta per l’86% e si tratta di lettori forti: il 33,6% dichiara di leggere oltre 15 libri all’anno, fino a 15 libri il 15,5%, fino a 10 il 19% e fino a 5 il 22,4%. Soltanto l’8,6% legge 2 libri all’anno. La libreria è ancora il luogo di acquisto preferito, seguito da Amazon.

“Siamo consapevoli di aver intercettato un certo tipo di pubblico – commenta uno dei portavoci degli editori Stefano Termanini – e questo ha un doppio significato: da una parte, infatti, stiamo raccogliendo le idee e le opinioni di coloro che più sono attenti ai libri, dall’altra dobbiamo ancora sforzarci di raggiungere quel pubblico che non legge”.

Significativo il dato del tempo settimanale di lettura: i lettori che hanno risposto al questionario degli editori dedicano fino a 1 ora alla settimana per il 10,4%, da 1 a 2 ore per il 21,7%, da 3 a 5 ore alla settimana per il 33%, mentre, addirittura, il 23,5% dei rispondenti consacra alla lettura da 6 a 10 ore alla settimana e l’11,3% oltre 10 ore/settimana.

Secondo i genovesi la cosiddetta crisi della lettura che si sente da più parti, è legata alla disabitudine alla lettura e all’eccesso dell’uso dello smartphone e dei social. Chi ha risposto evidentemente ignora tutto il mondo legato al cosiddetto booktok che negli ultimi due-tre anni è stato capace di spostare e orientale le vendite di diversi libri che erano usciti anche qualche anno fa senza troppo clamore.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con Regione Liguria e Comune di Genova. La coordinatrice delle Politiche culturali della Regione Liguria Jessica Nicolini dice: “Allo stesso modo in cui leggere un libro rappresenta un viaggio che ci fa visitare mondi lontani, così anche noi istituzioni insieme agli editori liguri stiamo facendo un viaggio partito alcuni mesi fa che culminerà tra poche settimane al Salone del Libro di Torino, dove la Liguria sarà per la prima volta la Regione ospite. Proprio per questo vogliamo dedicare moltissima attenzione a questo settore, per tuffarci in un ‘mare di libri’ come dice anche il claim del nostro spazio espositivo al Salone e offrire nuovi spunti di riflessione per salvaguardare l’industria culturale”.

Il sindaco Marco Bucci racconta un aneddoto: “Nel 1250 Genova era famosa per la città con più persone che scrivevano libri. I prigionieri pisani dopo la battaglia della Meloria si dovevano mantenere e avevano messo su scuola di copiatura di libri e li vendevano. Ho avuto notizia che si trattava anche di qualche migliaio di copie. Il più famoso è stato Il Milione di Rustichello da Pisa”. Bucci ha anche annunciato che al Salone del Libro verrà consegnato il “libro dei libri” con tutti gli eventi dell’annata di Genova alla prossima capitale, Taurianova. “Gli editori − aggiunge − hanno una grande responsabilità”.

Gli imprenditori del libro, che fanno da tramite tra gli scrittori e i lettori, per la prima volta hanno collaborato insieme e avviato un metodo di lavoro per la promozione della loro attività grazie al ciclo di incontri Dieci volti di Genova: gli editori e la città. “Per noi – spiega Termanini – la Capitale del Libro è ogni anno. Anzi, ogni giorno” e nel convegno è stato anche diffuso un manifesto che ha nei Murales, digitali o fisici, il compimento di questo percorso di unione e maggiore promozione dell’editoria ligure.

Il manifesto degli editori

1) La serie di incontri Dieci volti di Genova, (10 incontri oltre 500 persone top ten, gastronomia e musica dal vivo) dimostra che fare significa non solo conoscersi ma aumentare riflessioni comuni e azioni collettive.

2) L’obiettivo della presenza al Salone de Libro di Torino (37 Editori con oltre 60 iniziative), e presenza a evento Francoforte 2024 sono il risultato di queste azioni collettive e dell’unione delle forze private e pubbliche.

3) La creazione di un network pubblico privato (Regione, Comune, Fondazione per la cultura di Palazzo Ducale, sistema Biblioteche), è una spinta alla promozione e allo sviluppo della filiera culturale del territorio. Per questo riteniamo necessario creare spazi tangibili come ad esempio bacheche fisse, tematiche con i titoli degli editori liguri in spazi centrali, come ad esempio a Palazzo Ducale.

4) Gli editori convergono nella necessità di continua progettualità e nell’esigenza di creare spazi fisici di dibattito, anche stabili e periodici. Un incontro che si basa su alleanze del mondo della cultura con un occhio ai giovani che operano nel settore (videomaker, blogger, illustratori, scuole di scrittura…).

5) Gli editori liguri ipotizzano forme snelle di rappresentanza collettiva che possano cogliere opportunità di crescita per il comparto. Un crogiuolo creativo che sempre più identifichi la propria natura e identità e la promuova al pubblico.

6) Chiedono spazi reali al ruolo della filiera culturale per la promozione della città, lo sviluppo e l’occupazione.

7) Esprimono la volontà di mettere in campo azioni volte a mostrare al mondo della scuola e della formazione la filiera culturale (partecipazione ad Orientamenti, testimonianze nelle scuole, ampliamento delle biblioteche di classe con libri editi in Liguria…).

8) Gli editori liguri propongono di affiancare alle grandi iniziative culturali spazi stabili di conoscenza e dialogo con l’editoria ligure.

9) La filiera editoriale esprime la necessita di allestire corner in Biblioteche e librerie per mostrare la lingua genovese e la cultura che nasce dalla filiera culturale dell’editoria locale.

10) Tutto questo apre un dibattito che vogliamo proseguire al di là di Genova Capitale del libro. Per questo proporremo periodicamente riflessioni, idee e azioni della filiera culturale ligure tramite dei Murales. Superfici digitali e fisiche che diventino oggetto di riflessione e dibattito costante sulle opportunità e le minacce nel mondo della cultura. I Murales saranno la forma di comunicazione digitale e tradizionale per dialogare con la società.

Un settore giovane e al femminile

Il settore è fatto da micro imprese che tra soci e dipendenti occupa 120 addetti totali. La filiera si avvale di una fitta rete di oltre 200 free lance (redattori/redattrici, correttori/correttrici di bozze, videomaker, illustratori/illustratrici, traduttori/traduttrici, promotori/promotrici alle vendite). L’età media è 25 anni. L’occupazione femminile è maggioritaria (65%). Nonostante il 30% dei libri pubblicati non venda neppure una copia (dati Nomisma 2022), e nonostante il calo, a livello nazionale, degli editori – che passano da 5491 nel 2012 a 4623 nel 2021, con un calo maggiore del 13% tra il 2012 e il 2015) – i titoli crescono con oltre 85 mila titoli anno. la Liguria registra una tendenza positiva e in aumento.

L’editoria ligure più prolifica di quanto dice l’Istat

Marco Merli, altro portavoce degli editori, ha dato i numeri del settore: “Nella prima analisi svoltasi a dicembre 2023, avevamo esaminato 13 editori, tutti genovesi. Oggi partecipano al Salone del libro di Torino 37 editori di tutta la Liguria. L’analisi ha quindi acquisito nuovi dati. Nel 2004 l’Agenda della Comunicazione di Gianfranco Sansalone segnalava 50 editori di cui 38 genovesi, 1600 giornalisti e 150 esperti di comunicazione. L’Istat, dati del 21 febbraio 2024, analisi dell’anno 2022, ha dei numeri diversi dalla nostra ricerca, che si scostano diminuendo di oltre il 50% il reale spessore della filiera editoriale”.

L’Istat per il 2022 conta 32 editori (compresi gli attivi che non hanno pubblicato titoli nel 2022) e 576 titoli prodotti in un anno. “Dalla nostra ricerca− evidenzia Merli − sul campo nell’anno 2023, risultano attivi 37 editori prendendo in esame solo quelli che editano libri, con oltre 1030 titoli prodotti in un anno. Uno scostamento del 54%. Questo è un primo dato: siamo quindi a un primo passo per capire la nostra identità, c’è ancora molto lavoro da fare per renderla visibile e comprenderla. Da qui l’esigenza di proseguire queste ricerche”.

La ricerca si basa su questionari cui hanno risposto 24 editori, in maggioranza i più dimensionati e con un ampio catalogo. Questa ricerca rappresenta un unicum per l’editoria: la piccola e micro- imprenditoria editoriale non ha focus in ricerche e la Liguria in particolare è territorio di micro e piccole imprese. Lo studio dell’Associazione Italiana Editori del dicembre 2023, ad esempio, prende a campione circa 600 imprese per un totale di circa mille dipendenti.

Il 50% degli editori liguri edita circa 15/30 titoli l’anno e la fascia media di fatturato è 100/150 mila euro di pura attività editoriale. La concentrazione editoriale resta a Genova e provincia (quasi il 65%) anche per dimensioni aziendali e produzione di titoli. Il totale dei titoli in commercio è di 14.000 titoli: 7 editori – tutti con sede a Genova – rappresentano il 40% di questi titoli. La media dei titoli in commercio oscilla tra i 200/300 titoli l’anno. Gli editori al 20% lavorano su e-book e audiolibri e App. Sviluppano giochi, mappe e prodotti integrativi.

La produzione annuale degli editori liguri è di 1030 titoli. Viene confermata la tendenza di un mercato che non è fatto da best-seller, ma da più titoli che durano nel tempo e soprattutto dal catalogo e non solo dalle novità. La domanda è stata stabile tra il 2022 e il 2023. Si registra un aumento dei prezzi di copertina e una diminuzione delle copie vendute a parità di volumi. La saggistica registra un aumento soprattutto nei manuali. La narrativa resta un settore importante, al cui interno gialli e genere horror contano sempre di più. L’editoria d’arte e turistica vede un trend in crescita. Il fatturato complessivo annuo degli editori liguri è di circa 16 milioni di euro. Ma il volume a prezzo di copertina è quasi doppio, la ricaduta distributiva è quindi di circa altri 10 milioni di euro. Da tenere conto che le vendite fuori libreria sono circa il 35 % (presentazioni, fiere, sponsorizzazioni…).

Il fumetto

Vi sono settori che hanno potenziale come quello dei fumetti. La scuola e l’affermazione di disegnatori di fumetti in Liguria è sempre stata di livello internazionale. Moltissimi disegnatori e sceneggiatori lavorano per gli Stati Uniti e l’Europa. Nel 2023 l’Associazione Italiana Editori dice che ci sono stati 5 milioni di copie in più di vendita (erano 2,4 milioni nel 2019, sono 7,8 milioni di copie nel 2023). Una flessione si registra però dal 2022 al 2023 il valore del venduto passa da 1.100 euro a 859 mila euro. Il consumo culturale dei lettori di fumetti resta più elevato della media. Abbiamo le prime disegnatrici di serie Manga con sceneggiatura. La Liguria potrebbe tranquillamente avere una posizione di maggior presenza in questo mercato, che è molto giovane, trasversale nei target e sempre più utilizzato nella didattica e in appoggio alle campagne contro bullismo, ad esempio, o per il rispetto di genere e la parità di genere. In Francia nel 2023 un libro venduto su 4 è un fumetto. A fronte di queste opportunità, ci sono anche alcune minacce. Una ricerca Ipsos per AIE/FIEG del marzo 2024 dice che la pirateria nell’editoria libraria sottrae vendite per 712 milioni di euro all’anno,