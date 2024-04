Le opposizioni sfidano Toti: “No ai pro-vita nei consultori”. Lui: “Nessun passo indietro sulla 194”

Genova. È già terreno di scontro politico in Liguria la norma varata dal governo Meloni che permette alle Regioni di avvalersi di “soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità” nei consultori. Una clausola, inserita nel decreto Pnrr, che spianerebbe la strada alle associazioni pro-vita ideologicamente contrarie all’aborto proprio nelle strutture che dovrebbero garantire l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza.

Le opposizioni in Consiglio regionale hanno depositato un ordine del giorno – primo firmatario il capogruppo del Pd Luca Garibaldi – che impegnerebbe la giunta guidata da Giovanni Toti a “esprimere il proprio dissenso” sulla norma, a cominciare dalla Conferenza delle Regioni, e soprattutto a “non esercitare la facoltà ivi prevista, soprattutto in considerazione dei rischi di violazione di privacy, riservatezza e rispetto dei diritti delle donne ex legge 194 e laicità del servizio pubblico”. Il documento chiede inoltre di “rafforzare, nonostante i mancati trasferimenti e il sottofinanziamento statale, l’impegno di investimento nei consultori familiari in quanto strutture che rappresentano le sedi deputate a garantire la tutela della salute delle donne in un contesto di libertà e autonomia”.

“Non ho ancora letto l’ordine del giorno, vedremo. Come sempre fanno le opposizioni, mi sembra un documento strumentale – ha commentato il presidente ligure interpellato oggi dai cronisti sul tema -. Quello che posso garantire a tutti i cittadini e alle donne soprattutto è che la Liguria non farà un passo indietro sulla piena, rotonda e completa applicazione della 194. Così come ogni attività all’interno dei luoghi predisposti all’applicazione di quella legge deve essere fatta prima di tutto a tutela della donna. Quindi con quella delicatezza, quel garbo e quell’attenzione rivolte ovviamente allo stato d’animo e alla salute psicofisica di una persona che affronta momento difficile nella vita”.

Il documento è stato inserito nell’ordine del giorno della seduta di domani e quindi dovrebbe approdare in aula nella giornata di martedì. Da quanto si apprende, la giunta vorrebbe spingere per rinviare il provvedimento in commissione, in attesa di elaborare un regolamento regionale organico sul tema. Ma è comunque possibile che le forze politiche in consiglio – tanto di maggioranza quanto di opposizione – vogliano farne una bandiera politica, cercando quindi il muro contro muro. Una situazione che metterebbe in difficoltà anche i tanti “laici” del centrodestra.

D’altro canto Toti non sembra disposto, a sua volta, a opporsi integralmente alla linea di Meloni. “Se fatto con la dovuta attenzione e garbo, credo che tutto si possa rendere compatibile – spiega -. Ovviamente la stella polare è la 194, i diritti che le donne hanno raggiunto e la loro applicazione nel modo più civile possibile”. Parole che lasciano immaginare un’applicazione piuttosto cauta della clausola governativa, anche se questo non basta a escludere lo scontro con l’opposizione.