L’ad di Fincantieri: “L’aumento della capacità militare? Si spiega molto bene ai contribuenti”

Genova. “Siamo davanti a un trend geopolitico che ci porta ad aumentare la capacità militare. La capacità militare navale secondo me si spiega anche molto bene ai contribuenti perché significa deterrenza, difesa dei commerci, difesa dei confini. Ha anche un’utilità nel lungo termine, che va oltre al ciclo più emotivo del breve termine”. Ne è convinto Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri, intervenuto stamattina a margine del convegno organizzato dalla Uilm Il futuro dell’industria della difesa ligure tra sfide geopolitiche, innovazione e transizione green e digitale.

Con la costruzione di navi militari Fincantieri dà lavoro a circa 900 addetti a Riva Trigoso. “Stiamo andando verso un ciclo geopolitico che chiama investimenti nel settore della difesa, sia per la nostra Marina sia per l’export – ha aggiunto Folgiero -. Siamo molto focalizzati sulla piattaforma geopolitica italiana per andare ad accompagnare il ciclo industriale che abbiamo davanti: l’Indonesia è la prova”.

Non molto diverso il pensiero di Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo, azienda attiva nel settore della difesa che oggi occupa 2.950 dipendenti tra Fiumara, Sestri Ponente e La Spezia, arrivando a 7.200 addetti complessivi: “Leonardo – dice – deve diventare un’azienda della sicurezza globale. La guerra non piace a nessuno, però con l’homo sapiens ci saranno sempre problemi di sicurezza: non è un caso che sia al vertice della piramide alimentare”.

Sul tavolo, nel corso dell’evento al Tower Genova Airport, c’è soprattutto il tema dell’alleanza strategica tra Fincantieri e Leonardo. Proprio Cingolani conferma: “Siamo molto vicini ai traguardi che ci siamo preposti. C’è un contatto diretto tra me e Folgiero, le squadre stanno lavorando. Speriamo di poter dare notizie a breve”.

E a proposito di difesa, un passo importante per Fincantieri potrebbe arrivare a breve con l’acquisizione di Wass (Whitehead Alenia Sistemi Subacquei), azienda attiva nel settore della costruzione di sistemi di difesa subacquei, come siluri e sonar, oggi controllata da Finmeccanica e parte integrante del gruppo Leonardo. “Stiamo chiudendo e chiuderemo molto in fretta – assicura Cingolani -. Siamo intervenuti a livello di amministratori delegati, ci siamo messi d’accordo. Cerchiamo di accelerare al massimo, si parla di giorni e non di mesi: anche noi vorremmo chiudere la vicenda”.

“Non è mai così drammaticamente d’attualità come adesso la necessità di rafforzare la capacità di difesa del nostro paese e dell’Europa, anche con la capacità di proteggere i nostri commerci, le nostre rotte, la nostra politica estera – commenta il presidente ligure Giovanni Toti -. La Regione Liguria è strategica, i suoi cantieri navali, la presenza di Leonardo e Ansaldo per energia e tecnologie del futuro sono un pezzo importante del nostro sviluppo, fortunatamente aziende sane e solide in ogni settore, militare e civile, e occorre sempre più fare sinergia con la capacità di innovazione e ricerca che nasce anche dai grandi enti del territorio come università, Cnr e Iit”.

“Nell’ultimo anno sono cambiate molte cose nel panorama industriale ligure, a partire dall’insediamento dei vertici dei due colossi nazionali della difesa, Fincantieri e Leonardo – ha aggiunto Antonio Apa, segretario ligure della Uilm -. I temi che intendiamo affrontare sono di fondamentale importanza, a partire dagli scenari della difesa con la guerra in Ucraina e in Palestina, e la crisi nel Mar Rosso a causa degli Houthi. Situazioni che generano impatti sull’industria, sul lavoro, sui costi delle materie prime, sui traffici. La ritrovata alleanza tra Fincantieri e Leonardo, due principali player dell’industria tecnologica e manifatturiera nazionale e ligure, fa ben sperare su quella sinergia necessaria a ricostruire consolidare un tessuto industriale nazionale, che sempre più dev’essere in grado di dettare l’agenda europea e di competere in quella globale. Esaurito l’effetto volano della ricostruzione del Ponte di Genova, che ha lasciato in eredità un modello operativo unico al mondo, l’industria genovese è oggi chiamata a operare scelte decisive. Questo è il momento in cui le istituzioni dovrebbero pensare a supportare le imprese e le filiere”.