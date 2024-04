La storia del partigiano Michele Campanella al Tempio Laico di Stagliento: spettacolo del Teatro dell’Ortica

Genova. Un uomo coraggioso, umano, con una vita ricchissima di spunti. Ideale, come sanno bene al Teatro dell’Ortiche-Fondazione Anna Solaro, per farne una pièce teatrale. Michele Campanella, detto Gino, scomparso nel 2012 a novant’anni, è stato un uomo davvero unico: combattente partigiano poi ufficiale di polizia, che ha partecipato alla cattura del Bandito Giuliano. Per tutte queste ragioni e soprattutto perché si avvicina la data del 25 Aprile, venerdì prossimo, 12 aprile, al Tempio Laico di Staglieno sarà messa in scena “Un uomo complesso. Storia di Michele Campanella, il partigiano Gino”, storia scritta da Ivano Malcotti, presidente di So.Crem e autore teatrale, e interpretata e diretta da Mirco Bonomi.

Lo spettacolo racconta l’intensa vita dell’antifascista genovese, scomparso nel 2012 a novant’anni, che durante la seconda guerra mondiale operò sulle alture alla periferia di Genova dal settembre 1944 fino alla liberazione della città a capo della Brigata Volante “Severino” e che negli anni successivi ha dato il suo contributo anche alla lotta al banditismo sardo a capo dei Baschi Blu, alle forme estreme dell’irredentismo sudtirolese e all’organizzazione degli aiuti agli alluvionati del Polesine nel 1966. «Campanella non è stato solo un eroe della Resistenza, ma una persona dotata di grandi valori umani e di un’etica cristallina. Mai cruento, neppure in guerra, quando in più occasioni ha teso la mano al nemico. Un uomo che ha creduto in ideali democratici, mettendoli in pratica in prima persona. Dopo la Liberazione, “Gino” ha comandato a Genova la polizia partigiana. Poi è rimasto nel corpo della Pubblica Sicurezza, raggiungendo il grado di tenente generale. Michele Campanella si è ritirato in provincia di Bologna a Monzuno dove è morto il 2 giugno 2012» – spiega Ivano Malcotti.

L’appuntamento è alle 16, con ingresso libero. Ma prima della messa in scena, la giornata dedicata a Campanella e a tutti i partigiani che come lui sono stati soci di So.Crem, vedrà anche una particolare visita guidata al campo dei Partigiani che si trova a Staglieno non lontano dal tempio crematorio. Sarà una passeggiata nella storia dal titolo “Vite per la libertà”, con appuntamento all’infopoint turistico del cimitero (lato fioristi), a cura della direzione servizi cimiteriali del Comune di Genova e in collaborazione con Exploratour. Sia per assistere alla rappresentazione sia per partecipare alla visita guidata occorre prenotare al numero 010838120. Alla giornata parteciperanno anche il consigliere regionale Gianni Pastorino, l’assessore ai servizi civici del Comune di Genova Marta Brusoni, Stefano Piccolo per la Prefettura di Genova, Silvia Burdese per la Questura di Genova, Massimo Bisca di Anpi Genova.