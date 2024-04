La rassegna sui cattivissimi del cinema al Sivori si chiude con un appuntamento sui serial killer

Genova. Sono i serial killer a chiudere la serie dei “Bad Guys. Pericolosi, seducenti, i cattivi (cattivissimi del cinema)”, gli incontri con proiezioni organizzati da Fic – Federazione Italiana Cineforum e Cineforum Rivista, ospitati da Circuito in anteprima nazionale. Sabato 6 aprile alle ore 15.30 al cinema Sivori di salita Santa Caterina la rassegna si conclude con “Quei bravi ragazzi, i serial killer” a cura di Emanuela Martini, curatrice di tutto il ciclo, e non di Barbara Rossi come inizialmente annunciato.

Nel 1931, un omino minuscolo, dagli occhi grandi e all’apparenza miti, si aggirava la notte per le strade di Berlino, adescando e colpendo i più fragili, i bambini: era M, il mostro di Düsseldorf, come recita il titolo italiano del capolavoro di Fritz Lang, ispirato a reali fatti di cronaca del 1929. Quasi il capostipite non solo del noir, ma dell’intero filone dedicato dal cinema (e dalla tv) al serial killer: personaggio nerissimo, inquietante a partire dalla fisionomia banale, spesso fragile, talvolta seducente.

Partendo da questo malvagio antenato, Emanuela Martini conduce gli spettatori in un viaggio tra i mostri della porta accanto. Da Norman Bates di “Psycho” a Patrick Bateman di “American Psycho” (Anthony Perkins e Christian Bale, poco più che ventenni), dagli uomini qualunque Keyser Soze e John Doe interpretati da Kevin Spacey in “I soliti sospetti” e “Seven” al meticoloso Matt Dillon di “La casa di Jack”, dagli incubi seriali di “Halloween” e “Venerdì 13”, ai Dexter e Mr. Mercedes televisivi, ai pistoleri solitari di “Non è un paese per vecchi” e “Un giorno di ordinaria follia”.

Emanuela Martini, romagnola, nata a Forlì, è laureata in Scienze Politiche. Critico cinematografico, nel comitato di redazione di “Cineforum” dalla fine degli anni ’70, direttore di “FilmTv” dal 1996 al 2007, a lungo collaboratore del Domenicale del “Sole 24 Ore”, co-direttore di Bergamo Film Meeting dal 1987 al 2007, è stata membro della commissione di selezione della Settimana della Critica della Mostra del Cinema di Venezia e poi selezionatore di altre sezioni della Mostra, e dal 2007 al 2019 vicedirettore e poi direttore del Torino Film Festival. Da dicembre 2020 è direttore responsabile di Cineforum Rivista. Esperta di cinema anglo-americano, ha scritto: Storia del cinema inglese, Il lungo addio. L’America di Robert Altman, il Castoro su Powell e Pressburger e su Gianni Amelio, Shakespeare e il cinema e numerose altre monografie su generi e autori. Vive a Milano, prevalentemente con compagni felini.