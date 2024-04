Investita dalla propria auto, anziana muore dopo poche ore all’ospedale Galliera

Genova. Non ce l’ha fatta la donna di 88 anni che nel pomeriggio di domenica 21 aprile era rimasta schiacciata sotto la propria stessa auto tra via Salvago e via Piaggio, nel quartiere di Castelletto, a Genova.

L’anziana era stata subito soccorso dall’automedica e dai Nuovi volontari di San Fruttuoso, era stata portata in ospedale al Galliera in codice giallo, le sue condizioni non sembravano disperate ma all’interno del nosocomio la donna si è aggravata.

Sul posto era intervenuta anche la polizia locale che ha subito capito che la vettura, forse parcheggiata senza il freno a mano tirato a dovere, essendo in discesa si è messa in marcia e ha travolto l’88enne.

Ad ogni modo non è da escludere che la stessa anziana sia stata colta da malore già nel luogo dell’incidente e che poi abbia avuto una ricaduta una volta ricoverata al pronto soccorso.