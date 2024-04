Colpito da infarto in mezzo alla strada: due passanti intervengono e gli salvano la vita

Genova. Le sue condizioni sono ancora gravi ma se è vivo lo deve a due passanti, un infermiere che lavora a bordo dei traghetti Tirrenia e una donna (probabilmente un medico fuori servizio) che stava passando a bordo di uno scooter, che gli hanno praticato il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca in attesa dell’arrivo dell’automedica del 118. E’ successo poco dopo le 12 di oggi nella centralissima via XX Settembre.

L’uomo, un italiano di circa 60 anni, si è accasciato a terra. Subito è accorsa una piccola folla di persone tra chi ha chiamato il 118 e chi urlava se c’era un medico. Era in arresto cardiaco e non respirava più. Il primo a soccorrerlo è stato un uomo appena sceso dal bus mettendo in campo tutte le manovre di primo soccorso con massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca.

Poco dopo è arrivata una donna, scesa dal suo scooter a supportarlo nella rianimazione. Secondo una testimone si tratterebbe di un medico. Nel frattempo decine di persone intorno: chi con le lacrime agli occhi, chi pregava, nessuno fiatava. Una scena durata in tutto quasi 30 minuti mentre sul posto era arrivata anche l’automedica del 118 che ha utilizzato il defibrillatore di bordo.

In tutto l’uomo sarebbe stato ‘ripreso’ quattro volte dall’arresto cardiaco. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale a chiudere il traffico in corrispondenza di via V Dicembre dove erano arrivati i soccorsi.

Poi l’uomo è stato intubato e portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova dai militi della croce Blu di Castelletto. In tanti, tra quelli che hanno seguito le fasi concitate del salvataggio, si sono fermati ancora commossi e sotto choc a ringraziare coloro che sono stati determinanti nel salvataggio.

Nel pomeriggio il sessantenne A. L., è stato operato nel reparto di cardiochirurgia del San Martino e adesso si trova sedato in coma farmacologico, nel reparto di rianimazione M2. Le sue condizioni restano molto gravi.