Incidente sull’Aurelia ad Arenzano, quattro feriti e traffico in tilt

Arenzano. Traffico bloccato e quattro persone ferite – per fortuna in modo non grave – è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 21 aprile ad Arenzano, nel ponente di Genova.

A scontrarsi frontalmente due auto, la dinamica dello schianto è ancora da chiarire. I quattro coinvolti, tra cui anche un bambino, sono stati soccorsi e portati in codice giallo a diversi ospedali (Voltri, Villa Scassi e Gaslini).

L’incidente, e i successivi rilievi, hanno praticamente bloccato il traffico di lungomare Kennedy, all’altezza di piazza Mazzini, in un pomeriggio di grande afflusso alla località balneare.

Sul posto oltre a diverse pubbliche assistenze anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale.