Il portavoce dei genitori di bimbi che attendono le cure: “Preoccupanti le parole di Vannacci sui disabili”

Genova. “Desidero esprimere la mia profonda preoccupazione riguardo alle recenti dichiarazioni del generale Roberto Vannacci, le quali sembrano discriminare le persone disabili. Come vigile del fuoco impegnato nella tutela dei diritti delle persone con disabilità, e padre di due bimbi neurodivergenti, mi preme sottolineare l’importanza di condannare fermamente qualsiasi forma di discriminazione e di promuovere un dialogo rispettoso e inclusivo”.

Lo scrive Marco Macrì, il padre che si è fatto portavoce delle famiglie con bambini che aspettando le cure nella sanità pubblica riferendosi alla proposta da campagna elettorale del candidato della Lega di creare, nelle scuole, classi ad hoc per gli alunni con disabilità.

“Le parole del generale Vannacci pongono in evidenza la necessità di una risposta chiara e inequivocabile da parte delle istituzioni e dei partiti politici. Come ho già espresso all’onorevole Salvini ben prima della candidatura del generale egli deve chiedere le dimissioni di chi discrimina e non vantarsi e aver la ministra. La Lega deve assumere una posizione ferma nel condannare le affermazioni discriminatorie e richiedere le dimissioni di ogni esponente che le emette. È fondamentale che la ministra per la Disabilità agisca con coerenza e concretezza nel garantire i diritti e le opportunità delle persone con disabilità, anziché limitarsi a mero simbolismo politico”.

“Le recenti proposte della Lega, come la candidatura di un presidente d’associazione non vedente, devono essere accompagnate da azioni concrete e risorse adeguate per sostenere effettivamente le persone con disabilità e le loro famiglie. È inaccettabile che si taglino fondi e prestazioni necessarie per le cure e l’assistenza, mettendo a rischio la vita e la dignità di migliaia di individui vulnerabili”.

“Inoltre, l’idea di sostituire cure riabilitative riconosciute con attività come giri in moto rappresenta un grave errore, che va contro le evidenze scientifiche e il benessere delle persone con disabilità. Questo tipo di proposte denotano una mancanza di comprensione delle reali esigenze delle persone con disabilità e devono essere respinte con fermezza”, conclude Macrì.