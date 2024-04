Il “miracolo” dei droni: digitalizzate le antiche mappe dell’Archivio di Stato di Genova

Genova. A un anno dalla sua scomparsa si è realizzato uno dei sogni di Paolo Odone: con un’innovativa tecnica messa a punto da Liguria Digitale sono state digitalizzate le preziose mappe storiche conservate all’Archivio di Stato di Genova. Ad annunciarlo è stato Enrico Castanini, amministratore unico della società partecipata dalla Regione, durante l’evento organizzato al Palazzo della Borsa per ricordare l’ex presidente di Camera di commercio, Confcommercio e Aeroporto di Genova a un anno dalla scomparsa.

“È un sogno che abbiamo realizzato insieme – ha spiegato Castanini -. C’è una serie di mappe antichissime, bellissime, ma alcune molto difficili da digitalizzare, perché sono documenti delicatissimi. Tra questi uno aveva suscitato particolare entusiasmo, Odone era diventato quasi ingegnere dall’impegno che ci aveva messo: una mappa di 3 metri per 2,80, che riempiva un tavolo ed era veramente molto difficile da acquisire”.

“A questo punto – racconta ancora Castanini – ai miei ingegneri è venuta l’idea di riprenderla col drone: abbiamo fatto vari passaggi e, senza rischiare di rovinarla, abbiamo fatto un bellissimo lavoro insieme ad altre 30-40 mappe molto importanti“.

“Era molto bello vedere Odone appassionarsi, studiare, andare su Internet per trovare nuovi metodi digitali per fare cultura. Lui ha contribuito moltissimo a tutta la strategia digitale della Liguria, con un grandissimo entusiasmo, studiando come fare – ricorda il numero uno di Liguria Digitale -. Un’altra cosa che abbiamo fatto insieme è stata la digitalizzazione della bellissima biblioteca di Chiavari, campionando di decine di migliaia di pagine, circa 30mila, e lui ha partecipato con la passione di un ragazzo e la competenza di un grande storico, ma anche di esperto digitale”. Mappe che oggi sono disponibili in loco ma che presto potrebbero essere allargate a un pubblico più ampio. “Stiamo pensando a un sito – rivela Castanini -. Stiamo studiando gli ultimi dettagli relativi ai permessi ma lo faremo presto”.

“Un ricordo dovuto, non solo in ragione dell’impegno e dell’amore che Paolo Odone ha dedicato a questa città nei vari ruoli che ricoperto, da presidente di Confcommercio a presidente della Camera di Commercio, fino a quello di presidente dell’aeroporto Colombo, ma un momento per ricordare ciò per cui ha lavorato durante la sua vita – ha commentato il presidente ligure Giovanni Toti -. Odone era un uomo che si è sempre impegnato per la crescita e la grandezza di Genova, per modernizzare la nostra città e per far crescere insieme le tante categorie che compongono il mosaico sociale ed economico del nostro territorio. Credo quindi che ricordarlo sia un atto giusto e doveroso: significa ricordare colui che è stato un caro amico per molti di noi, ma anche rammentare a noi stessi gli obiettivi che non possiamo mancare di raggiungere, anche in sua memoria”.

Al presidente Toti è andata la prima edizione del neonato ‘Premio Odone’, istituito per riconoscere figure che si siano distinte in iniziative culturali, politiche o imprenditoriali e per lo sviluppo del territorio.