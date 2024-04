Hellas Verona-Genoa 1-2, il Grifone torna alla vittoria dopo quattro giornate

Verona. Il Genoa ritrova la vittoria dopo quattro giornate e lo fa in trasferta in un campo difficile come quello dell’Hellas Verona, che in questa seconda parte di campionato era riuscito a tirarsi fuori dalla zona pericolosa. Dopo un primo tempo in cui il Genoa non è riuscito a esprimersi al meglio, andando sotto all’8′ sulla rete di Bonazzoli, lanciato da Lazovic (con qualche responsabilità difensiva, Martinez compreso), la squadra di Gilardino ha trovato il pareggio grazie a Ekuban al 45′, che ha trovato in Lazovic un involontario assist-man dopo il primo tentativo non andato a segno. Nella ripresa ritmi non troppo elevati e dopo un’occasione per il Verona sui piedi di Bonazzoli (56′), è il Genoa a raddoppiare al 58′: fa tutto Vasquez che riceve spalle alla porta su rimessa laterale e compie uno slalom in area di rigore con conclusione di sinistro respinta da Montipò. Sulla ribattuta si avventa Gudmundsson che sigla così l’1-2. Gilardino cambia: fuori Ekuban e Badelj, dentro Thorsby e Bohinen con Messias che viene spostato più avanti. È proprio Thorsby a sfiorare l’1-3 con un colpo di testa che esalta Montipò (70′). Subito dopo arriva il pareggio del Verona, gol di fattura dei nuovi entrati Mitrovic-Swiderski, ma il var annulla per fuorigioco millimetrico del primo. Negli ultimi minuti Verona a trazione anteriore e Genoa che si difende senza troppi patemi. sbagliando persino il terzo gol con Messias. Genoa che sale a 38 punti.



94′ Spence chiude in scivolata in area mettendo il pallone in rimessa laterale

93′ Folorunsho prova il tiro dalla distanza, ma palla altissima

90′ Cinque minuti di recupero

89′ Check var rapidissimo su un presunto tocco di mano di Bani in area. L’arbitro fa proseguire con un corner, il Genoa però riparte con Ankeye che in campo aperto trova Messias che spreca una palla gol pazzesca facendosi ipnotizzare da Montipò che blocca.

88′ Cambio nel Genoa: fuori Gudmundsson per Ankeye

82′ Nel Verona fuori Serdar per Folorunsho, Hellas a trazione offensiva

80′ Pallonetto di Messias! Montipò vola e agguanta il pallone

78′ Cambio nel Genoa: dentro Spence per Sabelli, che aveva i crampi

77′ Ripartenza del Genoa con Sabelli che fa tutto il campo dopo un tocco di Gudmundsson a liberarlo e arriva al tiro ormai stanchissimo: pallone alle stelle

76′ Cross di Cabal, deviazione e corner per il Verona. Sul cross successivo dall’angolo Martinez esce col pugno

73′ Cambio nel Verona, fuori Bonazzoli per Henry

72′ Attenzione, c’è un check var: rete annullata per fuorigioco di Mitrovic



71′ Pareggio del Verona. Swiderski appoggia da due passi su cross basso di Mitrovic

70′ Occasione Genoa! Cross bellissimo di Messias col sinistro, tuffo di testa di Thorsby e Montipò respinge il pallone

67′ Ammonizione per Serdar, che ha atterrato Gudmundsson

66′ Nel Genoa fuori Badelj per Bohinen ed Ekuban per Thorsby. Ora Messias va a fare la punta

64′ Subito Swiderski, tocco al volo verso la porta. Martinez blocca.

63′ Doppio cambio nel Verona: fuori Suslov per Mitrovic e Lazovic per un attaccante: Swiderski

59′ Chiusura sul primo palo di Martinez su Centonze dal fondo, disturbato da Bani. Sugli sviluppi il Verona non riesce a essere pericoloso

58′ Raddoppio del Genoa! Fa tutto Vasquez che riceve spalle alla porta su rimessa laterale e compie uno slalom in area di rigore con conclusione di sinistro respinta da Montipò. Sulla ribattuta si avventa Gudmundsson che sigla così l’1-2

56′ Bonazzoli! Riceve palla sul filo del fuorigioco e prova il tiro di prima intenzione da buona posizione. Conclusione ampiamente fuori

55′ Bonazzoli filtra per Lazovic in area di rigore. La difesa del Genoa si salva e riparte dal basso

54′ Cross di Lazovic, Martinez esce in presa alta

54′ Ritmi abbastanza blandi in questa prima parte di ripresa

50′ Punizione di Gudmundsson che crossa in mezzo dalla fascia sinistra: la difesa del Verona libera di testa

46′ Si riparte con un cambio nell’Hellas fuori Duda, dentro Dani Silva.

Primo tempo che termina in pareggio (1-1) tra Hellas Verona e Genoa. Padroni di casa in vantaggio grazie al gol di Bonazzoli all’8′ su lancio di Lazovic sfruttando un’indecisione difensiva del Grifone, Martinez compreso.

Genoa un po’ lento, che si affida a Ekuban per la profondità, mentre Gudmundsson appare piuttosto in ombra. L’unica occasione pericolosa della squadra di Gilardino prima del gol è capitata sulla testa di Vasquez, che ha colpito una traversa al 20′ su corner dell’islandese. I rossoblù hanno faticato a trovare quella qualità che consentirebbe di diventare pericolosi, ma proprio nel finale di primo tempo arriva il pareggio. Messias e Gudmundsson scambiano, palla ad Haps che appoggia in mezzo per Ekuban, la prima conclusione in scivolata rimbalza su Lazovic che involontariamente ridà il pallone a Ekuban che col piede, da terra, insacca.



45′ Pareggio del Genoa! Messias e Gudmundsson scambiano, palla ad Haps che appoggia in mezzo per Ekuban, la prima conclusione in scivolata rimbalza su Lazovic che involontariamente ridà il pallone a Ekuban che col piede, da terra, insacca

40′ Ammonito Duda, che atterra Messias

35′ Hellas sempre in avanti: colpo di testa di Cerdar che viene bloccato da Martinez

30′ Ancora Verona in area di rigore, con il Genoa che si salva con Bani in scivolata

29′ Bella azione di Ekuban tra tre avversari che trova Frendrup libero al limite dell’area. Destro del danese che però rimane schiacciato e debole. Palla fuori.

27′ Serdar nel contrasto con Badelj resta a terra, per lui le cure del caso

26′ Filtrante di Badelj per Ekuban che scatta, ma la palla è un filo lunga e Montipò esce e blocca

25′ Ammonito anche Gudmundsson per atterramento di Suslov che si stava involando in velocità

24′ Stavolta il Verona riesce a liberare l’area di rigore sul corner

24′ Cartellino giallo per Centonze, che atterra Haps da dietro. L’arbitro prima di estrarre il cartellino aveva fatto proseguire l’azione che si era conclusa con un angolo guadagnato dai rossoblù

20′ Traversa di Vasquez! Sesto legno colpito dal difensore rossoblù su colpo di testa sul corner battuto da Gudmundsson

19′ Ancora Ekuban attivo, l’attaccante guadagna un corner

18′ Angolo battuto da Duda, colpo di testa di Cabal, palla alta sopra la traversa

17′ Lazovic verticalizza per Noslin, destro deviato da De Winter: corner

14′ Ekuban si smarca e prova il destro in diagonale, deviazione del diretto avversario e palla tra le braccia di Montipò

8′ Gol del Verona: Bonazzoli lanciato da Lazovic si invola nello spazio. Martinez legge male i movimenti ed esce a vuoto. Per Bonazzoli, grazie a un bello stop a seguire, si spalanca la porta vuota e arriva l’1-0

8′ Rischia Martinez, che si fa respingere il rinvio da Bonazzoli

6′ Forti dubbi in area Verona con Dawidowicz che impedisce a Vasquez di avventarsi sul pallone usando le braccia. Per Manganiello tutto regolare

2′ Incertezza di Duda, ne approfitta Ekuban che se ne va, il giocatore del Verona lo strattona e l’arbitro fischia il fallo senza però estrarre il giallo

1′ Si parte con palla al Genoa, oggi in maglia bianca

Tutto pronto al Bentegodi per il posticipo pomeridiano di questa domenica che segna la 31esima giornata di Serie A. Il Genoa, privo di Retegui, squalificato, si affida al rientrante Ekuban per affiancare Gudmundsson, recuperato dopo la febbre.

Partenza dal primo minuto anche per Haps sulla corsia sinistra.

Ecco le squadre in campo:

Genoa: Martinez, De Winter, Bani, Vasquez, Sabelli (78′ Spence), Messias, Badelj (66′ Bohinen), Frendrup, Haps, Gudmundsson (88′ Ankeye), Ekuban (66′ Thosby).

Allenatore: Gilardino

A disposizione: Leali, Sommariva, Vogliacco, Martin, Papadopoulos, Strootman.

Hellas Verona: Montipò, Centonze, Coppola, Dawidowicz, Cabal, Duda (46′ Dani Silva), Serdar (82′ Folorunsho), Suslov (63′ Mitrovic), Bonazzoli (73′ Henry), Lazovic (63′ Swiderski), Noslin.

Allenatore: Baroni.

A disposizione: Perilli, Chiesa, Vinagre, Belahyane, Charlys, Tavsan, Tchatchousa, Cissé.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Ammoniti: Centonze, Duda, Serdar (H); Gudmundsson (G)