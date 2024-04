Hansa 303: vittorie di Valia Galdi in singolo e di Patrizia Aytano con Giacomo Gini in doppio

Santa Margherita Ligure. La seconda tappa del Campionato Regionale ligure della Classe Hansa 303 di vela paralimpica si è svolta il 6 e 7 aprile a cura della L.N.I. di Santa Margherita Ligure.

Vi hanno partecipato 12 velisti, di cui 6 in singolo al sabato, e 10 in doppio alla domenica, con quattro regatanti impegnati in entrambe le giornate, su un totale di 17 iscritti.

Nella brezza leggera del sabato pomeriggio è stato possibile svolgere una sola prova, in singolo, con il successo di Valia Galdi, davanti a Luca Prister ed Eleonora Ferroni, tutti della L.N.I. Chiavari. Quarto posto per Giacomo Gini seguito da Giulio Cocconi, entrambe della L.N.I. Genova S.P., e sesta posizione per Donato del Tufo della L.N.I. Chiavari.

La domenica, invece, le barche in doppio hanno potuto portare a termine tutte tre le prove in programma, sia pure con brezza leggera, in cui i primi tre equipaggi si sono alternati al primo posto, con successo di Patrizia Aytano e Giacomo Ghini della L.N.I. Genova S.P. a 5 punti (2-1-2). Al 2° posto figurano Luca Petrogalli e Valia Galdi della L.N.I. Chiavari a 7 punti (1-2-4), seguiti dai compagni di circolo Eleonora Ferroni e Luca Prister a 8 punti (3-4-1).

Ai piedi del podio Rosanna Lertora e Silvia Ghigliazza del C.V. Cogoleto a 10 punti (4-3-3), seguiti da Edoardo Gallo con il padre Alfonso della L.N.I. Savona a 15 punti (5-5-5), contenti di aver dimezzato il distacco dai primi nelle ultime due prove.

Dopo la seconda tappa, queste le classifiche provvisorie.

Singolo: 1° Luca Prister a 8 punti (3-2-1-2); 2° Eleonora Ferroni a 9 p. (2-1-3-3); 3° Pierluigi Maresca a 13 p. (1-3-2-dns); 4° Giulio Cocconi a 17 p. (4-4-4-5); 5° Valia Galdi a 22 p. (dns-dns-dns-1); 6° Donato Del Tufo a 22 p. (5-5-6-6); 7° Giacomo Gini a 25 p. (dns-dns-dns-4); 8° Patrizia Castellanza a 25 p. (dns-6-5-dns).

Doppio (tenendo conto dei punteggi dei timonieri nelle due prove, dato che c’è stato qualche scambio di prodiere): 1° Patrizia Aytano e Silvia Ghigliazza / Giacomo Ghini a 7 punti (1-1-2-1-2); 2° Luca Prister e Patrizia Castellanza / Eleonora Ferroni a 13 p. (2-3–3-4-1); 3° Rosanna Lertora e Silvia Ghigliazza a 22 punti (dns-dns-4-3-3), Enrico Carrea e Giacomo Ghini a 23 punti (3-2-dns-dns-dns), 4° Edoardo e Alfonso Gallo a 24 p. (5-4-5-5-5), 5° Furio Nalbi e Roberto Goinavi a 27 p. (4-5-dns-dns-dns).

La terza tappa è in programma alla L.N.I. Chiavari-Lavagna il 25 aprile.