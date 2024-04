Gnv cerca 15 informatici da formare e far lavorare sulle navi: ecco come candidarsi

Genova. Gnv, compagnia di traghetti del Gruppo Msc, è alla ricerca di nuove risorse da inserire nel ruolo di referente IT di bordo, la figura responsabile di tutto il settore informatico a bordo delle unità della propria flotta che ha il compito di indirizzare correttamente tutte le esigenze tecnologiche della nave, eseguendo o programmando le riparazioni dei tecnici e la manutenzione delle apparecchiature, sempre in coordinamento con l’IT di terra.

La compagnia ha lanciato un bando con l’Accademia italiana della marina mercantile per la selezione e la formazione di 15 candidati che, una volta ammessi, avranno la possibilità di seguire un percorso formativo dura 500 ore suddivise in 400 ore di teoria e pratica e 100 ore di stage a bordo, al termine del quale gli verrà conferito un attestato di frequenza oltre ad avere la possibilità di essere inseriti nell’organico di Gnv.

Il bando, che scade lunedì 6 maggio 2024, è rivolto a giovani diplomati under 35 con almeno un anno di esperienza lavorativa in ambito IT.

Per ulteriori informazioni sul bando e l’invio delle domande di ammissione è possibile fare riferimento a questo link: https://accademiamarinamercantile.it/ammissione-ai-corsi/corso-per-referente-IT-bordo/