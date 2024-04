GLS Bolzaneto e Carasco, sciopero a oltranza per il mancato pagamento di tfr, ferie e permessi

Genova. Lavoratori e lavoratrici di GLS di Bolzaneto e Carasco in stato di agitazione e sciopero a partire dalla mezzanotte di giovedì 11 aprile per protestare contro il mancato pagamento dei trattamenti di fine rapporto, ferie, permessi e riduzione dell’orario di lavoro.

La protesta andrà avanti a tempo indeterminato, ovvero sino a quando “non avranno ricevuto il dovuto. A parte una debole proposta di pagamento a rate del Gruppo Astra, nuovo fornitore, GLS Enterprise, che è il soggetto legalmente obbligato in solido al pagamento delle spettanze di fine rapporto e tfr, non ha dato nessun segno di vita alle richieste di Filt Cgil Genova e Liguria – Fit Cisl Liguria- Uiltrasporti Liguria – fanno sapere i sindacati – Nel corso del mese di febbraio 2024 la società Prisma S.r.l è uscita dagli appalti di movimentazione delle merci e distribuzione per conto del committente GLS Enterprise S.r.l di Genova e Chiavari, lasciando insoluti i crediti da lavoro dipendente di circa 150 lavoratori impiegati negli appalti”.

I sindacati sottolineano che oltre alle competenze, la società Prisma S.r.l non ha consegnato ai lavoratori la documentazione CU 2024 riferita ai redditi 2023, e “non sappiamo se è avvenuto telematico all’Agenzia delle Entrate, impedendo di fatto a tutti questi lavoratori di poter pianificare l’annuale dichiarazione dei redditi, esponendoli così a verifiche e eventuali sanzioni per mancata dichiarazione”.

“Occorre procedere con gli accertamenti dovuti per riportare nell’ambito della legalità GLS Enterprise – concludono Marco Gallo, Mirko Filippi e Giovanni Ciaccio di Filt Cgil Genova e Liguria , Fit Cisl Liguria, Uiltrasporti Liguria – I lavoratori stanno subendo un danno e, ancora una volta, risultano l’anello debole della catena. Qualora venisse accertato il dissolvimento della Società Prisma Srl, le OO.SS dovranno capire da Agenzia delle Entrate quale sarà il possibile percorso per evitare ai lavoratori interessati di risultare inadempienti rispetto alla presentazione della dichiarazione dei redditi”.