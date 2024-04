Gli specialisti dell’Asl3 a un incontro aperto al pubblico per la “giornata della salute della donna”

Genova. La salute della donna è al centro dell’incontro organizzato dal Dipartimento Educazione a Corretti stili di vita Asl3, in programma lunedì 22 aprile dalle 8.30 alle 13 a Palazzo Ducale nella sede Federsanità – Anci (sala Piccardo – quarto piano). L’iniziativa si svolge in occasione della giornata nazionale della salute al femminile.

Tra i temi trattati dagli specialisti Asl3 alimentazione, alcol e stile di vita, salute delle ossa, rapporto con la chirurgia plastica, prevenzione cardio-vascolare e ruolo dello screening.

“Nell’ultimo decennio – spiega Gianni Testino, Direttore del Dipartimento Corretti Stili di vita Asl3 – si è affermata con forza la medicina di genere, soprattutto nel settore terapeutico. Vi è quindi la necessità di creare anche dei percorsi dedicati ai programmi di prevenzione e promozione della salute. E’ noto infatti come le donne siano più vulnerabili ai cosiddetti rischi volontari come fumo, alcol, dieta scorretta, scarsa attività fisica. Alcuni di questi svolgono peraltro un ruolo negativo anche durante gravidanza e allattamento. Dai dati risulta che in Liguria nella fascia tra i 50-59 anni il 32% della popolazione femminile presenta una patologia; percentuale che sale al 50% nella fascia tra i 60-69 anni. I dati dell’Istituto Superiore di Sanità sull’alcol, inoltre, rivelano che l’11% delle donne consuma alcol in modo rischioso-dannoso e che 150 sono i nuovi casi all’anno di cancro alla mammella alcol correlati. Da qui l’importanza di promuovere nella popolazione di tutte le età sane abitudini per migliorare la qualità della vita”.

L‘evento, ad accesso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, è organizzato in collaborazione con ANCI Federsanità Liguria, Associazione Club degli Alcolisti in Trattamento Savona-Genova e si inserisce nell’ambito delle iniziative dell’Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere