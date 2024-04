“Giro di Zena”, #genovaciclabile lancia le iscrizioni per la quarta edizione del tour

Genova. Dal 4 al 26 maggio pedalatori veterani o nuovi al ciclismo urbano sono invitati a percorrere un decimo dei chilometri del giro d’Italia durante la loro vita quotidiana. Saranno considerati finisher e premiati tutti quelli che avranno partecipato almeno a 15 tappe anche senza raggiungere l’obiettivo dei chilometri per tappa.

“E’ il nostro grazie a chi usa il mezzo sostenibile più virtuoso. In questa edizione vogliamo superarci e raggiungere il massimo numero dei partecipanti. Non occorre arrivare in cima alla classifica perchè vinceranno tutti” ci dice Daniele Zefiro, ideatore e organizzatore di questo evento.

Per iscriversi e togliersi ogni dubbio sull’iniziativa è sufficiente accedere alla sezione del giro di zena del sito www.genovaciclabile.eu, curato nel prezioso tempo libero da Lorenzo Banderali, pioniere di #genovaciclabile, con la passione per lo sviluppo del software e per la bicicletta. “E’ il mio contributo alla città ciclabile che vorrei”.

“Quest’anno abbiamo tanti bellissimi premi grazie ai meravigliosi sponsor, attività amiche della bicicletta, che ringrazio immensamente, perchè incentivano, proprio come dovrebbe fare il comune, facendoci conoscere le loro belle realtà, le auto e gli scooter in meno di chi si muove senza produrre inquinamento, violenza stradale e riscaldamento globale, ma solo riscaldamento muscolare ” dice Alessandra Repetto, fondatrice di #genovaciclabile e organizzatrice dell’evento.

Genovaciclabile ringrazia per i premi e per pedalare con i ciclisti per un futuro migliore la super amica associazione dei cilisti FIAB Genova, che collabora anche quest’anno all’evento, nella gastronomia i panifici Le Fornarine, l’Antica Osteria del Gazzo, Osteria Marina (di prossima apertura), MoroMare, BigoCafè, i Giardini Luzzati e il pastificio Dal Magna, tra i negozi di bici e ciclofficine 22 bike shop, Bike Fever, Jolly Bike Shop, Tracce Bike Shop, SeiFuori.it, Nuovi Cicli e TreeCycle, tra le realtà ecologiche Gagolini, La Formica, Verde Sfuso e l’azienda agricola Pernecco Farm e per finire in bellezza il Fisiomedical Center Giovanni Gerbino, Factory sport wear, per la produzione di abbigliamento sportivo su misura, e il parrucchiere Elio Sabatino.

